Erinnerung an düsteres Ereignis

Bozen – Heute vor genau 100 Jahren hat der Marsch auf Bozen stattgefunden. Damals sind Tausende Faschisten aus Norditalien nach Bozen gekommen und haben die demokratisch gewählte Stadtregierung gestürzt sowie eine Schule besetzt. Die Polizei hat das Treiben geduldet und nicht eingegriffen.

Für den Südtiroler Historiker Hannes Obermair war der Marsch auf Bozen der Auftakt und die Vorlage für die faschistische Machtübernahme in ganz Italien drei Wochen später. Es markiere den Übergang zu einer autoritären gewaltförmigen Szene.

Um an dieses historische Datum zu erinnern, veranstaltet der Schützenbund heute Abend einen Gedenkmarsch durch Bozen. Beginn ist um 19.00 Uhr auf dem Landhausplatz, die Abschlusskundgebung findet auf dem Rathausplatz statt. Der Südtiroler Heimatbund ruft zur Teilnahme auf.

An den Marsch auf Bozen haben auch Landeshauptmann Arno Kompatscher und SVP-Parteiobmann Philipp Achammer erinnert.

STF: Geschichte warnt uns

Die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit warnt hingegen davor, dass die Faschisten nun wieder da seien. “‘Faschisten besetzen das Rathaus von Bozen’ mit dieser Schlagzeile titelten alle großen Tageszeitungen, nachdem italienische Faschisten vor genau 100 Jahren, am 1. und 2. Oktober 1922, nach Bozen gekommen waren, um dort zunächst der deutschen Bevölkerung die Kaiserin-Elisabeth-Schule wegzunehmen und dann das Rathaus zu besetzen und die deutsche Stadtverwaltung abzusetzen. Die Erinnerung an dieses düstere Kapitel unserer Geschichte ist gerade heuer eine eindringliche Warnung, denn genau 100 Jahre danach bekommt Italien mit Giorgia Meloni wieder eine neofaschistische Regierung. Auch 1922 haben viele Südtiroler gedacht, dass alles nicht so schlimm werden wird, gekommen ist es bekanntlich anders”, so die Bewegung.

Italien habe sich nie vom Faschismus distanziert, sondern verschweigt und verharmlost die Verbrechen der Mussolini-Diktatur bis heute. “Die unzähligen faschistischen Relikte, Straßenbezeichnungen sowie Orts- und Flurnamen sind ein Zeugnis des noch immer lebendigen Faschismus in Südtirol. Mit Giorgia Meloni wird nun eine Frau italienische Ministerpräsidentin, die Mussolini als grandiosen Politiker bezeichnet und die schon vor ihrer Machtergreifung angekündigt hat, die ethnische Südtirol-Autonomie zu einer bedeutungslosen Territorial-Autonomie herabstufen zu wollen. Wenn an diesem Wochenende in Südtirol an den Marsch auf Bozen vor 100 Jahren gedacht wird, so muss dies im Bewusstsein geschehen, dass die Faschisten in Italien wieder an der Macht sind. Sie nennen sich anders, geben sich staatstragend und pseudoeuropäisch, aber hinter dieser Maske steckt noch immer die Fratze des Faschismus. Südtirol sei daher auf gewarnt! Mit Italien wird es keine sichere Zukunft für unser Land geben”, so die Süd-Tiroler Freiheit.