Erneut israelische Angriffe in Gaza und im Libanon

Angriffe in südlichen Vororten Beiruts

Von: APA/dpa

Die israelische Armee setzt ihre Angriffe im Gazastreifen und im Libanon fort. Über Nacht habe die Luftwaffe auf Anweisung des Militärgeheimdienstes Kommandozentralen und eine Waffenproduktionsstätte sowie weitere terroristische Infrastruktur der Hisbollah in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen, teilte Israels Militär am Samstag mit. Die Gegend gilt als Hochburg der Schiitenmiliz.

Dies zeige, wie die Hisbollah ihre militärische Infrastruktur systematisch in zivilen Gebieten im Libanon verankere und damit das Leben libanesischer Zivilisten vorsätzlich gefährde, hieß es in der Mitteilung. Vor den Angriffen seien zahlreiche Maßnahmen ergriffen worden, um das Risiko von Schäden für die Zivilbevölkerung zu mindern. Man habe die Einwohner des Gebiets vor den Angriffen gewarnt.

Im Laufe des vergangenen Tages habe die Luftwaffe mehr als 50 “Terrorziele” angegriffen, teilte das israelische Militär weiter mit.

In dem umkämpften Flüchtlingsviertel Jabalia im Norden des Gazastreifens hätten israelische Truppen Dutzende Terroristen “eliminiert” sowie Waffenlager zerstört, hieß es in der Mitteilung. Auch in der Gegend um Rafah im Süden des Küstengebiets seien Terroristen unschädlich gemacht und terroristische Infrastruktur demontiert worden.