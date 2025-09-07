Erneut Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Fast zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs hat die palästinensische Terrorgruppe Islamischer Jihad erneut Raketen aus dem umkämpften Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Laut der dortigen Armee flogen zwei Geschoße vom zentralen Abschnitt des Küstenstreifens aus auf israelisches Gebiet. Eine Rakete wurde demnach von der Luftabwehr abgefangen, eine zweite ging in einem offenen Gebiet nieder. Zuvor hatte es in israelischen Grenzorten und der Stadt Netivot Raketenalarm gegeben.

Die Stadt mit ihren rund 50.000 Einwohnern ist nur etwa zehn Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Mitglieder des militärischen Arms des Islamischen Jihad reklamierten den Angriff für sich. Es handle sich um eine “Reaktion auf die Verbrechen des zionistischen Feindes gegen unser Volk”, hieß es in einer Mitteilung der Terrororganisation. Seit Beginn des Gaza-Kriegs war Israel mit Tausenden Raketen aus dem Gazastreifen attackiert worden. Diese Angriffe sind jedoch inzwischen deutlich seltener geworden.

Israelische Armeeeinsätze rund um Stadt Gaza ausgeweitet

Die israelische Armee hatte in den vergangenen Tagen ihre Einsätze rund um die Stadt Gaza ausgeweitet. Am Samstag hatte sie bei einem Luftangriff ein weiteres Hochhaus in Gaza zerstört, das nach Armeeangaben von der radikalislamischen Hamas genutzt worden war. Erwartet wird zudem eine Bodenoffensive in Gaza. Wie Augenzeugen berichteten, warf die Armee tausende Flugblätter über westlichen Stadtvierteln ab, in denen die Bewohner zur Evakuierung aufgefordert wurden.

Die Hamas und ihre Verbündeten hatten mit ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst. Bei dem Großangriff wurden nach israelischen Angaben mehr als 1.200 Menschen getötet. 251 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden 47 Menschen von der Hamas in dem Küstenstreifen festgehalten, 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben bereits tot.

Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-Behörden, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher mehr als 64.300 Menschen getötet.