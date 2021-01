Erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eröffnet

Nancy Pelosi sieht in Trump Gefahr für die USA

Nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Donald Trump hat das Repräsentantenhaus ein erneutes Amtsenthebungsverfahren gegen den abgewählten Präsidenten eröffnet. Die Kongresskammer stimmte am Mittwoch mehrheitlich dafür, dass sich Trump im Senat wegen “Anstiftung zum Aufruhr” verantworten muss. Damit geht Trump in die Geschichte ein: Noch nie wurden gegen einen US-Präsidenten gleich zwei Amtsenthebungsverfahren eröffnet.

Bei der Abstimmung votierten 232 Abgeordnete für ein Impeachment, darunter auch zehn Republikaner. Die Schwelle von 217 Abgeordnetenstimmen wurde damit klar überschritten. 197 Abgeordnete stimmten gegen die Anklage.

Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi hatte zuvor die sofortige Amtsenthebung von Trump gefordert. “Er muss gehen. Er ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für das Land”, sagte die Demokratin. Trump habe “inländische Terroristen” angestachelt, um sich gegen seine Wahlniederlage zu wehren, sagte Pelosi. “Sie sind nicht aus einem Vakuum gekommen.” Trump habe sich der “Anstiftung zum Aufruhr” schuldig gemacht. Dafür müsse er zur Rechenschaft gezogen werden.

Aufgebrachte Trump-Unterstützer waren am Mittwoch vergangener Woche nach einer aufstachelnden Rede des Präsidenten in das Kapitol eingedrungen. Dort war der Kongress zusammengekommen, um Joe Bidens Wahlsieg formell zu bestätigen. Mehrere Menschen kamen bei den Krawallen ums Leben. Der beispiellose Gewaltausbruch im politischen Zentrum der USA löste national wie auch im Ausland einen Schock aus.

Die Demokraten warfen Trump vor, er habe die Ausschreitungen angezettelt, und bereiteten innerhalb weniger Tage ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn vor. In der Resolution zur Eröffnung des Verfahrens wird Trump als “eine Gefahr für die nationale Sicherheit, die Demokratie und die Verfassung” bezeichnet.

Trump muss sich nun einem Impeachment-Verfahren im Senat stellen. Die Entscheidung in einem Amtsenthebungsverfahren fällt immer in dieser Kongresskammer, die bei dem Prozedere die Rolle eines Gerichts einnimmt. Im Senat wäre eine Zweidrittelmehrheit nötig, um Trump am Ende zu verurteilen. Dafür müssten sich zahlreiche republikanische Senatoren auf die Seite der Demokraten schlagen. Ob es dazu kommen könnte, ist nach jetzigem Stand unklar.

Der oberste Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, will das bevorstehende Amtsenthebungsverfahren jedenfalls erst nach dessen Ausscheiden in der kommenden Woche starten. Angesichts der knappen Zeit sei es nicht möglich, ein solches Verfahren noch vor der Vereidigung des künftigen Präsidenten Joe Biden am kommenden Mittwoch zum Abschluss zu bringen. “Das ist keine Entscheidung, die ich treffe; das ist ein Fakt”, erklärte McConnell.