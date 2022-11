EU-Delegation nimmt Brennerkorridor ins Visier

Innsbruck/Brenner – Eine Delegation von Vertretern des EU-Verkehrsausschusses hat bei einer dreitägigen Reise den Brennerkorridor von München bis Südtirol ins Visier genommen. Bei einer Pressekonferenz in Innsbruck sahen die Verantwortlichen im Vorfeld der Überarbeitung der TEN-T Verordnung, in der alle Verkehrsträger miteinander verknüpft sind, die Mitgliedsstaaten beim Abbau von Hürden im grenzüberschreitenden Bahnverkehr gefordert.

Im Verkehrsausschuss wurde daher im Berichtsentwurf zur Überarbeitung der Verordnung auch festgehalten, dass die Kommission sicherstellen müsse, dass die Mitgliedstaaten “ihre Ausbauziele einhalten. Weil wenn Teilstrecken und Abschnitte fehlen, dann kann die Investition anderer Mitgliedsstaaten nicht voll genützt werden”, sagte Delegationsleiterin Abg. Barbara Thaler (ÖVP). Darüber hinaus soll verankert werden, dass ein Grenzübertritt auf der Schiene nur maximal 15 Minuten dauern darf, dass Slots für Güterzüge grenzüberschreitend vergeben werden und zumindest zwei 740 Meter lange Güterzüge pro Stunde und Gleis zur Verfügung stehen sollen.

Die Verhandlungen zur TEN-T Verordnung starten im kommenden Jahr, zu einer Abstimmung wird es aller Voraussicht nach im Sommer bzw. Herbst kommen. Bei der Reise nahmen neben EU-Abgeordneten auch die vier Präsidenten der Schienenverbände teil. Bei Diskussionen sei man zu dem Schluss gekommen, dass die Bahn für den Gütertransport noch zu “unflexibel” und “teuer” sei, sagte Thaler. Anhand eines Pilotprojektes mit dem Titel “Brenner ohne Grenzen” wolle man nun aber daran arbeiten, Hürden abzubauen.

Zustimmend zeigen sich Thalers Abgeordneten-Kollegen Markus Ferber (CSU), Roman Haider (FPÖ) und der irische Politiker Ciaran Cuffe (Grüne). Der Bau des Brennerbasistunnel dürfe sich nicht weiter verzögern, hielt Haider etwa fest. Die Rolle der Bahn sei indes “wesentlich”, meinte Cuffe, der auch auf den europäischen “Green Deal” verwies.

Einhellig war das Bekenntnis der politisch Verantwortlichen, dass man Güter von der Straße auf die Schiene verlagern müsse. Tirol arbeitete in der Vergangenheit mit Anti-Transitmaßnahmen wie Sektorales Fahrverbot oder Blockabfertigungen daran, die Straße unattraktiver zu machen. Dies führte aber immer wieder zu heftigen politischen Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Tirol, auch italienische Frächterverbände beklagen sich regelmäßig lautstark. Ferber ließ daher die Gelegenheit nicht aus, um auf die “einseitigen Maßnahmen” Tirols hinzuweisen, die “nicht dazu beitragen, vertrauensbildend zu wirken”. Er verwies auf die Rolle der “Kommission als Hüterin der Verträge” und zeigte sich gleichzeitig “optimistisch, dass wir zeitnah zu Lösungen kommen”.

Andreas Matthä, ÖBB-Chef und Präsident der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen, argumentierte dagegen vielmehr für eine Verschärfung des Sektoralen Fahrverbotes. Es verwies darauf, dass die Kapazitäten der Rollenden Landstraße ausgebaut wurden, trotzdem verzeichnete man heuer einen Rückgang der Auslastung um 19 Prozent im Vergleich zu 2021. Der Grund lag für ihn darin, dass immer mehr Lkw der Klasse “Euro 5 gelandet sind”, wo das “Sektorale” aber nicht mehr greife. Er sprach sich daher dafür aus, auch diese Lkw einzuschließen.

Mittwochabend wurde die Delegation vom neuen Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ) empfangen. Beide meinten, dass am Brenner mit 2,5 Mio. Lkw pro Jahr “die Belastungsgrenze erreicht” sei. Es brauche “ausreichend Infrastruktur, wie Terminals und Zulaufstrecken, den Abbau nationaler Regeln und von Betriebsvorschriften im Eisenbahnverkehr”, hieß es in einer Aussendung. Zudem gab es einen “Informationstag” zum Tiroler Transitproblem, kritisierte FPÖ-Chef Markus Abwerzger “schwarze Showpolitik”. “Mattle soll nicht reden sondern in die Gänge kommen, damit der Transitkollaps beendet wird”, sagte er.