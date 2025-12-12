EU-Finanzminister beraten über Finanzierung der Ukraine

Von: APA/Reuters

Die EU-Finanzminister bewerten am Freitag die von der EU-Kommission vorgelegten Optionen zur Finanzierung der Ukraine. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hält den Plan über ein Reparationsdarlehen für “überzeugend”. Dabei würde eingefrorenes russisches Staatsvermögen als Sicherheit dienen, was sehr umstritten ist und insbesondere in Belgien auf Widerstand stößt. Die russische Zentralbank kündigte indes eine Klage gegen den belgischen Finanzdienstleister Euroclear an.

Bei dem belgischen Unternehmen lagert ein Großteil der in der EU eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Die russische Zentralbank begründete ihre Klage vor einem Moskauer Gericht mit dem Vorwurf, ihr sei durch Euroclears Vorgehen ein Schaden entstanden, da sie nicht über Gelder und Wertpapiere verfügen könne, die ihr gehörten. Die Zentralbank bezeichnet zudem “Mechanismen zur direkten oder indirekten Nutzung” ihrer Vermögenswerte sowie jede andere Form von unbefugter Nutzung als illegal und dem Völkerrecht widersprechend. In der EU wird unter anderem erwogen, die eingefrorenen Mittel zu verwenden, um den Wiederaufbau in der Ukraine über einen Kredit zu unterstützen.

Das Reparationsdarlehen könnte bis zu 165 Milliarden Euro betragen, das russische Geld soll als Sicherheit für EU-Anleihen dienen. Marterbauer hält die Verwendung der russischen Gelder für die “beste Lösung, die jetzt möglich ist”. Das Risiko für Österreich würde dabei in einer Haftung in Höhe eines einstelligen Milliardenbetrags bestehen, kolportiert werden vier Milliarden Euro. Die zweite Möglichkeit zur Finanzierung der Ukraine bestünde in der Aufnahme von neuen EU-Schulden. Eine Entscheidung werden die Staats- und Regierungschefs bei einem Gipfel am 18. Dezember treffen.

Orban: EU-Pläne für russisches Zentralbankvermögen rechtswidrig

Die EU-Staaten haben sich am Donnerstag darauf verständigt, per Mehrheitsentscheidung eine rechtliche Grundlage zur Nutzung von russischem Staatsvermögen für die Ukraine zu schaffen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bezeichnete die Pläne, die Mittel auf unbestimmte Zeit per Mehrheitsentscheidung festzusetzen, als “rechtswidrig”. Die Entscheidung wird am Freitag erwartet. Damit soll die bisher notwendige, alle sechs Monate stattfindende Verlängerung der Maßnahme ersetzt und ein mögliches Veto durch moskaufreundliche EU-Staaten wie Ungarn oder die Slowakei verhindert werden. Der Schritt gilt als rechtliche Grundlage für den Plan, die russischen Vermögenswerte für einen Kredit an die Ukraine zu nutzen.

“Brüssel wird heute den Rubikon überschreiten”, kritisierte Orban in einem Facebook-Beitrag. Dies werde der Union irreparablen Schaden zufügen.