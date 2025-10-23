EU-Gipfel beginnt mit Beschluss für Russland-Sanktionen

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Die neuen EU-Russland-Sanktionen sind nach der Einigung am Mittwochabend nun auch formell beschlossen und können in Kraft treten. Das in der Früh in einem schriftlichen Verfahren angenommene Paket sieht unter anderem vor, Russlands Einnahmen aus dem Verkauf von Gas und Öl weiter zu reduzieren, wie die aktuelle dänische EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte. Dazu soll ein Importverbot von Flüssigerdgas (LNG) aus Russland schon 2027 gelten – ein Jahr früher als geplant.

Zudem sind auch weitere Strafmaßnahmen im Finanzsektor und Handelsbereich sowie Einschränkungen der Bewegungsfreiheit russischer Diplomaten innerhalb der EU vorgesehen. Die Rechtstexte für das Sanktionspaket sollen nach Angaben einer Sprecherin des Rates der EU noch heute veröffentlicht werden. Ermöglicht wurde die Einigung durch die Slowakei, die einen wochenlangen Vorbehalt am Mittwoch aufgab.

Selenskyj begrüßt “sehr wichtige” EU- und US-Sanktionen gegen Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat neue Sanktionen der EU und der USA gegen Russland als “sehr wichtig” begrüßt. Das am Mittwochabend beschlossene 19. Sanktionspaket sei “entscheidend” für sein Land, sagte Selenskyj am Donnerstag bei seiner Ankunft beim EU-Gipfel in Brüssel. Er rief seine Verbündeten dazu auf, den Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin weiter zu erhöhen.

“Wir müssen uns nicht nur mit ganz Europa, mit den Vereinigten Staaten zusammen verteidigen, wie müssen auch Druck auf Putin ausüben, diesen Krieg zu beenden”, erklärte Selenskyj. “Das bedeutet Sanktionen, Pakete, Langstrecken-Luftverteidigung und natürlich finanzielle Unterstützung, über die wir heute sprechen werden.”

“Wir … sind sehr froh über die Signale, die wir aus Amerika bezüglich der Sanktionen gegen Russland erhalten”, sagte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas vor dem EU-Gipfel in Brüssel. “Ich denke, es ist wichtig, ein Zeichen der Stärke, dass wir hier zusammenhalten.”

EU will Finanzbedarfs der Ukraine 2026 und 2027 decken

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich EU-Ratspräsident Antonio Costa zufolge bei ihrem Gipfeltreffen auf die Deckung des Finanzbedarfs der Ukraine in den kommenden beiden Jahren einigen. “Heute werden wir die politische Entscheidung treffen, den Finanzbedarf der Ukraine bis 2026 und 2027 sicherzustellen”, sagt Costa vor Beginn des Treffens. “Wir arbeiten weiterhin mit der Europäischen Kommission an den technischen Details der Lösungen, aber das Wichtigste ist die politische Entscheidung.”

Stocker pocht auf “vernünftige Lösung” für RBI

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verlangte im Zusammenhang mit den neuen Russland-Sanktionen der EU weiter eine “vernünftige und faire Lösung” für die Raiffeisen Bank International (RBI). “Es wäre verwunderlich, wenn wir eine europäische Firma, ein Unternehmen aus Europa, aus Österreich, schlechter stellen als einen russischen Oligarchen im Einflussbereich von Putin”, sagte Stocker bei seiner Ankunft in Brüssel. Österreich hat dem 19. Sanktionspaket der EU gegen Russland allerdings trotz dieser Vorbehalte zugestimmt.

Bei der Nutzung eingefrorener russischer Vermögen für die Ukraine seien derzeit “viele Fragen noch offen”, so Stocker. “Wir brauchen ein taugliches Rechtskonstrukt.” Stocker begrüßte die jüngsten US-Sanktionen gegen die russische Ölindustrie. “Es ist ein Schritt, um Putin an den Verhandlungstisch zu bringen”, sagte der Kanzler.

Belgien bremst bei Nutzung eingefrorener russischer Vermögen

Belgien droht in der Debatte um die Verwendung russischer Vermögenswerte mit einer Blockade der dafür nötigen Entscheidung. Der belgische Regierungschef Bart De Wever stellte beim EU-Gipfel in Brüssel Bedingungen auf, um dem Vorschlag zuzustimmen. Würden diese nicht erfüllt, werde er “alles in meiner Macht Stehende tun, um diese Entscheidung zu verhindern”.

Gipfel beginnt in Brüssel

Angesichts der Sanktionseinigung können sich Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und die anderen 26 Staats- und Regierungschefs beim heutigen EU-Herbstgipfel auf andere Themen konzentrieren. Auf der Tagesordnung des Spitzentreffens stehen unter anderem Gespräche über die weitere Unterstützung der Ukraine und Vorschläge der EU-Kommission für gemeinsame Aufrüstungsprojekte. Als Gast wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu dem Gipfel erwartet.

Die EU-Chefs wollen die “Roadmap für Verteidigung” der EU-Kommission absegnen. Zentrale Punkte sind dabei die Drohnenabwehr mittels der “Europäischen Drohnen-Verteidigungsinitiative”. Eine heiße Debatte ist bei den EU-Klimazielen zu erwarten: Die Entscheidung müssen zwar die EU-Umweltminister fällen. Mehrere Länder – darunter Österreich – hatten jedoch gefordert, dass sich davor die EU-Chefs mit dem Thema befassen, da dieses “viele Facetten” habe. Die Klimaabsätze sind Teil eines sehr ausführlichen Kapitels der Schlussfolgerungen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und zum Abbau der Bürokratie.

Stocker: Wettbewerbsfähigkeit Voraussetzung für Klimaziel

Bundeskanzler Stocker betonte unmittelbar vor Beginn des EU-Gipfels die Wettbewerbsfähigkeit als Voraussetzung für die Klimaziele. Beim Eintreffen im EU-Ratsgebäude sagte Stocker: “Wir dürfen nicht das eine oder das andere im Augen haben, wir müssen beides sehen.” Beim EU-Gipfel werde man sich nicht auf Zahlen festlegen, vielmehr werde man diskutieren, unter welchen Bedingungen man die Klimaziele erreichen wolle.