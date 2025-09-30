Aktuelle Seite: Home > Politik > EU-Gipfel zu russischen Drohnen und russischem Vermögen
Dienstag, 30. September 2025 | 22:15 Uhr
Von der Leyen will Drohnenwall gegen Russland
Von: apa

Im Zentrum von zwei europäischen Gipfeltreffen in Kopenhagen stehen die Stärkung der Verteidigung Europas und die militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Am Mittwoch kommen die EU-Staats- und Regierungschefinnen und -chefs zu ihrem informellen Gipfel zusammen; am Donnerstag stoßen ihre Kolleginnen und Kollegen der Europäischen Politischen Gemeinschaft zu ihnen. Österreich ist bei beiden Treffen durch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vertreten.

Die EU-“Chefs” werden am Mittwoch angesichts der Luftraumverletzungen Russlands in mehreren EU-Staaten darüber beraten, wie Europa auf gemeinsame Bedrohungen reagieren kann. Der dänische Luftraum musste zuletzt mehrfach wegen Drohnensichtungen gesperrt werden. In Konzept der EU-Kommission legt den Schwerpunkt auf die Abwehr von Drohnen und hybriden Gefahren. Ein “Europäischer Drohnenwall” soll “auf den Erfahrungen aus der Ukraine aufbauen”. Die EU-Kommission schlägt laut Medienberichten außerdem vor, eingefrorenes russisches Geld zur Finanzierung eines neuen Kredits in Höhe von 140 Milliarden Euro für die Ukraine zu verwenden.

