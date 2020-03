EU-Innenminister beraten über Migration und Coronavirus

Die EU-Innenminister beraten am Freitag in Brüssel über die Spannungen an der griechisch-türkischen Grenze. Zudem soll über die Zusammenarbeit gegen das neuartige Coronavirus diskutiert werden. Dabei soll es etwa darum gehen, wie Informationen besser miteinander geteilt werden können. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) wird aufgrund von “dringlichen Verpflichtungen” in Österreich bleiben.

Die Türkei hatte Ende Februar erklärt, die Grenze zur EU sei für Migranten offen. Daraufhin machten sich Tausende auf den Weg, um aus der Türkei nach Griechenland und somit in die EU zu gelangen. Griechenland wehrte die Menschen jedoch ab. Die EU unterstützt Athen, etwa mit Hilfsgeldern und durch die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Die Minister wollen nun bewerten, wie sich die Lage entwickelt hat. Zudem dürften sie darüber beraten, wie künftig mit den unbegleiteten Minderjährigen in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln umgegangen wird.