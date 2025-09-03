Aktuelle Seite: Home > Politik > EU-Ratschef Costa berät mit Stocker zu Ukraine und EU-Budget
EU-Ratspräsident Costa stattet Wien Besuch ab

EU-Ratschef Costa berät mit Stocker zu Ukraine und EU-Budget

Mittwoch, 03. September 2025 | 06:38 Uhr
EU-Ratspräsident Costa stattet Wien Besuch ab
APA/APA/AFP/ADEK BERRY
Schriftgröße

Von: apa

EU-Ratspräsident Antonio Costa stattet am Mittwoch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) einen Besuch in Wien ab. Themen sind der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, ein “erstes Abklopfen” zum Vorschlag der EU-Kommission für das EU-Mehrjahresbudget 2028-2034 sowie die Lage am Westbalkan und die Wettbewerbsfähigkeit. Costa befindet sich derzeit auf einer Tour durch die EU-Hauptstädte. Er kommt aus Kroatien und fliegt nach dem Treffen mit Stocker nach Rumänien weiter.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat im Juli den Vorschlag der EU-Kommission für das nächste EU-Mehrjahresbudget vorgestellt. Dieses soll nach ihren Wünschen deutlich steigen, und zwar von 1,211 Billionen Euro in der aktuellen Periode auf zwei Billionen Euro. Stocker hatte eine Zustimmung Österreichs zu dem Vorschlag ausgeschlossen. Eine Erhöhung der nationalen EU-Beiträge wäre “den Menschen nicht vermittelbar” in Zeiten wie diesen, sagte der Kanzler. Auch Deutschland lehnt eine Erhöhung des EU-Budgets ab. Bis zu einer Einigung hat die EU noch rund zwei Jahre Zeit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
124
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
115
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Kommentare
92
Lehrer-Initiativen bekräftigen Absicht zu Protestmaßnahmen
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
64
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
56
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 