EU-Staaten wollen sich enger über Corona abstimmen

Der EU-Gipfel tagt in Brüssel

Die EU-Staaten wollen sich nach Angaben von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel enger über die Corona-Lage in ihren Ländern abstimmen. “Wir haben vereinbart, uns regelmäßig über Videokonferenzen auszutauschen”, sagte Merkel am Donnerstagabend nach Abschluss des ersten Tages des EU-Gipfels in Brüssel. Die Frage, wie man aus der Pandemie herauskomme, habe alle wegen des Drucks auf die Gesundheitssysteme und die Wirtschaft stark beschäftigt.

Man habe sich darüber unterhalten, wie man die Infektionsketten angesichts stark ansteigender Ansteckungen noch nachverfolgen könne und wer etwa in Quarantäne geschickt werden solle. “Das ist eine ganz große Herausforderung”, sagte Merkel, die am Vortag im Gespräch mit den 16 Ministerpräsidenten in Deutschland auf straffere Corona-Regeln gepocht hatte. Die EU-Kommission drängt bisher vergeblich darauf, dass sich die 27 EU-Regierungen auf einheitlichere Test- und Quarantäne-Regeln verständigen.

Der erste Gipfeltag war vom Corona-Thema überschattet. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte den Gipfel kurz nach dessen Beginn verlassen müssen, als sie erfuhr, dass es in ihrem Büro einen Corona-Fall gegeben hatte. Sie sei negativ getestet worden, teilte sie auf Twitter mit, verlasse die Beratungen aber, um sich in häusliche Isolation zu begeben. Die Staats- und Regierungschef, für die Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten, setzten die Beratungen danach fort.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki war nicht nach Brüssel gereist, sondern hatte sich ebenfalls in häusliche Isolation begeben, weil er in seiner Umgebung Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Er wird auf dem Gipfel vom tschechischen Ministerpräsidenten mit vertreten.