Euregio-Akademie: Junge Leute mit Zweitem Autonomiestatut befasst

Alpbach – Drei Wochenenden, drei Landesteile, drei Sprachen, viele interessante Themen und Persönlichkeiten: Das ist die Euregio-Akademie, die alle zwei Jahre jungen Leuten von 18 bis 35 Jahren die Möglichkeit bietet, intensiv in die Grundlagen und Kernthemen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino einzutauchen. Das Bildungsangebot für junge Menschen gibt es seit 2015. Alle zwei Jahre treffen sich Jugendliche aus den drei Ländern zu jeweils drei Seminarwochenenden. In diesem Jahr, und zwar in dieser Woche, kommen ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Alpbach zu einem sogenanntes Follow-up zusammen, um mit Fachleuten über “50 Jahre Zweites Autonomiestatut: Gestern. Heute. Morgen.” zu debattieren.

Auftakt war am heutigen Donnerstag. Nach der Begrüßung durch Andreas Eisendle vom Generalsekretariat des EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino”, lieferte Hans Karl Peterlini von der Universität Klagenfurt unter dem Motto “Südtirol-Autonomie als Zukunftslabor” den Jugendlichen Impulse für eine nachfolgende Diskussion mit Esther Happacher von der Universität Innsbruck, dem ehemaligen Tiroler Landeshauptmann Wendelin Weingartner und Roberto Toniatti von der Universität Trient. Günther Rautz vom Institut für Minderheitenrecht der Eurac moderierte die Runde.

Am Nachmittag wurde in Workshops über “Reformbedarf(e) der Autonomie. Die Erfahrungen des Südtirol-Konvents und der Consulta” nachgedacht. Dabei standen Elisabeth Alber vom Eurac-Institut für Vergleichende Föderalismusforschung und Jens Woelk von der Uni Trient den Jugendlichen zur Seite. Abgeschlossen wird der heutige Tag mit der Vorführung des Films “Südtirol – Zwischen Sprachen zerrissen”. An der anschließenden Diskussion beteiligt sich die Journalistin Ines Pedoth, welche die Reportage für das WELTjournal des ORF erstellt hat.

Die Veranstaltung dauert noch bis zum Sonntag. Im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach steht am Sonntag, 21. August der Tiroltag auf dem Programm.