Euregio-BürgerInnenrat: Fast 150 Bewerbungen

Bozen – Der neu zu schaffende Euregio-Rat der Bürgerinnen und Bürger ist in Hall, Arco und Brixen vorgestellt worden. Die Bewerbungen sind auf 150 angestiegen. Bis 15. Mai sind Bewerbungen noch möglich.

­

­Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino will bürgernäher werden. Dazu hat sie die Einsetzung eines Rates der Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Das Gremium wird konkrete Vorschläge ausarbeiten und vorlegen, die darauf abzielen, die Europaregion sowohl in den eigenen Gemeinden als auch im gesamten Euregio-Raum bekannter zu machen. Um dieses Vorhaben umzusetzen, wurden die Gemeinden Hall für Tirol, Brixen für Südtirol und Arco für das Trentino ausgewählt. 30 Bürgerinnen und Bürger dieser drei Gemeinden werden den Euregio-Rat der Bürgerinnen und Bürger bilden. Das Pilotprojekt “Euregio-BürgerInnenrat” wurde in den vergangenen Wochen in den drei Städten vorgestellt. Die Anzahl der Bewerbungen ist mittlerweile auf 150 Personen angestiegen.

Bewerbungen noch bis 15. Mai

Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 15. Mai. Interessierte können sich noch bis zu diesem Zeitpunkt unter https://form.jotform.com/220742156687360 bewerben. Zudem kann das Teilnahmeinteresse in den Bürgerberatungsstellen oder Öffentlichkeitsbüros der drei Gemeinden bekundet werden. Nach dem 15. Mai beginnt das Auswahlverfahren: Unter allen Bewerbungen werden zehn Personen für jede der drei Gemeinden ausgelost. Dabei werden Alter und Geschlecht sowie die Sprache berücksichtigt. Im Juni werden alle Personen, die in den Rat berufen werden, schriftlich informiert. Der neue “Euregio-BürgerInnenrat” wird sich anfangs Oktober in Arco konstituieren.

Informationen zum Euregio-Rat der Bürgerinnen und Bürger gibt es unter https://www.europaregion.info/buergerinnenrat/.

Das Video zum Euregio-Rat kann unter https://we.tl/t-WlJ3DshTRs heruntergeladen werden.