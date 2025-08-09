Europäer unterbreiten USA eigenen Ukraine-Friedensplan

Von: APA/AFP/Reuters

Vertreter europäischer Staaten haben den USA einem Medienbericht zufolge einen eigenen Friedensvorschlag für die Ukraine vorgelegt. Demnach fordern die Europäer einen Waffenstillstand vor allen weiteren Schritten, berichtet das “Wall Street Journal” nach den Unterredungen von Vertretern der Ukraine und weiterer Staaten in Großbritannien. Zudem müsse jeglicher Gebietsaustausch auf Gegenseitigkeit beruhen, und es müsse feste Sicherheitsgarantien geben.

Ein Reporter des Nachrichtenportals “Axios” zitiert einen nicht näher bezeichneten US-Vertreter mit den Worten: “Die heutigen stundenlangen Treffen haben erhebliche Fortschritte zu Präsident Trumps Ziel gebracht, den Krieg in der Ukraine zu beenden.”

Selenskyj erwartet ukrainische Teilnahme an Verhandlungen mit Russland

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte eine Teilnahme Kiews an Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges. “Der Weg zum Frieden für die Ukraine muss gemeinsam und nur gemeinsam mit der Ukraine bestimmt werden, das ist eine Frage des Prinzips”, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Zuvor war er von seinem Büroleiter Andrij Jermak über Gespräche in Großbritannien mit westlichen Sicherheitsberatern informiert worden. An den Unterredungen nahmen demnach US-Vizepräsident JD Vance und ungenannte Vertreter Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Finnlands und Polens teil. “Das Treffen war konstruktiv”, sagte Selenskyj. Für ein Kriegsende sei eine konsolidierte Position der Partner der Ukraine notwendig.

Selenskyj gegen Gebietsabtretungen

Der ukrainische Präsident erteilte dabei Gebietsabtretungen an Russland erneut eine Absage. “(Der russische Präsident Wladimir) Putin will, dass ihm die Eroberung des Südens unserer Regionen Cherson und Saporischschja und der kompletten Gebiete Luhansk, Donezk und der Krim verziehen wird. Diesen zweiten Versuch der Aufteilung der Ukraine durch Russland werden wir nicht zulassen”, sagte der Staatschef.

Sollte dieser zweite Versuch gelingen, werde es einen dritten geben. “Daher beharren wir fest auf den klaren ukrainischen Positionen”, unterstrich der Präsident. Mit dem ersten Versuch meinte Selenskyj dabei die russische Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim von 2014, die nur eine geringe Gegenreaktion des Westens hervorrief.

Zuvor hatte Trump angekündigt, sein “mit Spannung erwartetes Treffen” mit Putin werde am 15. August im US-Bundesstaat Alaska stattfinden. Der Kreml bestätigte das Treffen und lud Trump ein, im Anschluss Russland zu besuchen.

Kreml-Berater Juri Uschakow bezeichnete die Wahl des Verhandlungsortes zugleich als naheliegend. “Russland und die USA sind enge Nachbarn, die aneinander grenzen”, betonte er. “Da ist es ziemlich logisch, dass unsere Delegation einfach über die Beringstraße fliegt und dass ein so wichtiges und mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen zwischen den Staatschefs beider Länder in Alaska stattfindet.”

Die beiden Präsidenten würden sich “zweifelsohne auf eine Diskussion über Möglichkeiten für eine langfristige friedliche Lösung der Ukraine-Krise konzentrieren”, erklärte Uschakow weiter.

Trump: Abkommen könnte “Gebietstausch” beinhalten

Zu möglichen Inhalten eines Abkommens zwischen der Ukraine und Russland sagte Trump, dieses könne einen “Gebietstausch” zwischen beiden Staaten beinhalten. Hierüber werde jedoch “später oder morgen” gesprochen. “Es ist kompliziert, wirklich nicht einfach”, fügte der US-Präsident hinzu.

Trump und Putin haben sich zuletzt 2019 am Rande eines Gipfels der G20-Staatengruppe in Japan persönlich getroffen. Der Kreml-Chef hat den Boden der USA zuletzt 2015 betreten – unter der Präsidentschaft von Barack Obama.

Trump hatte im Wahlkampf mehrfach angekündigt, den Ukraine-Krieg “in 24 Stunden” beenden zu können. Seit seinem Wiedereinzug ins Weiße Haus im Jänner telefonierte er mehrmals mit seinem russischen Amtskollegen. Dabei zeigte er sich zunächst sehr wohlwollend gegenüber Putin, in den vergangenen Wochen jedoch zunehmend kritisch und erbost.

Zuletzt hatte Trump Moskau ein Ultimatum für die Beendigung des Ukraine-Krieges gesetzt. Dieses ist am Freitag abgelaufen – genau an dem Tag, an dem der US-Präsident nun sein Treffen mit Putin für den 15. August ankündigte.

Offensichtlich zur Vorbereitung dieses Treffens berieten noch am Samstag in Großbritannien westliche Regierungsvertreter. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnet den Verlauf des Treffens von Vertretern seines Landes und Verbündeter Staaten in Großbritannien als konstruktiv. “Alle unsere Argumente wurden gehört”, erklärte Selenskyj. Der britische Außenminister David Lammy und US-Vizepräsident JD Vance hatten zu dem Treffen geladen, um die Pläne von US-Präsident Donald Trump für die Ukraine zu beraten.