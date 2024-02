Ex-General bei Präsidentenwahl in Indonesien in Führung

Prabowo nach seiner Stimmabgabe am Mittwoch

Indonesien hat am Mittwoch einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament gewählt. Bei der Präsidentschaftswahl zeichnete sich eine klare Mehrheit für den umstrittenen Verteidigungsminister Prabowo Subianto ab. Der Ex-General liegt inoffiziellen Zahlen zufolge klar in Führung, wie aus Daten von drei Meinungsforschungsinstituten am Mittwoch hervorging. Demnach kommt Prabowo auf etwa 59 Prozent der Stimmen. Das würde für einen Sieg bereits im ersten Wahlgang reichen.

Seine Kontrahenten – der frühere Gouverneur von Jakarta und Ex-Bildungsminister Anies Baswedan und der Gouverneur der Provinz Zentraljava Ganjar Pranowo – liegen mit etwa 24 Prozent und 17 Prozent weit abgeschlagen dahinter.

Bei den Zahlen handelt sich um die Resultate sogenannter Schnellauszählungen von Stimmzetteln, die von privaten Meinungsforschungsinstituten bei ausgewählten Wahllokalen im ganzen Land vorgenommen wurden. Bei früheren Wahlen haben sich die Werte als zutreffend erwiesen. Vorläufige offizielle Ergebnisse werden spätestens am Abend Ortszeit erwartet. Das offizielle Ergebnis soll aber erst Ende März verkündet werden.

Rund 205 Millionen Menschen waren im viertbevölkerungsreichsten Land der Welt stimmberechtigt. Die meisten der 820.000 Wahllokale schlossen um 13.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MEZ). Der 72-jährige Prabowo galt bereits zuvor in Umfragen als haushoher Favorit auf die Nachfolge von Präsident Joko Widodo.

Das seit 2014 amtierende Staatsoberhaupt, genannt Jokowi, darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Als Vizepräsidenten hat Prabowo aber Jokowis 36-jährigen ältesten Sohn Gibran Rakabuming Raka nominiert. Dafür ließ der Staatspräsident selbst dem Verfassungsgericht die Vizepräsidentschaftskandidatur seines Sohnes erlauben, obwohl der in der Bevölkerung beliebte Gibran laut Gesetz für dieses Amt eigentlich mindestens 40 Jahre alt sein müsste. Kritiker werfen dem Noch-Präsidenten daher auch vor, eine politische Familiendynastie aufbauen zu wollen.

Dem Wahlfavoriten Prabowo selbst werden Menschenrechtsverletzungen während der Herrschaft des ehemaligen Diktators Suharto (1966-1998) vorgeworfen, der auch sein Schwiegervater war. Insbesondere soll der frühere Offizier als Mitglied einer Eliteeinheit an der Entführung und Folter von über 20 regimekritischen Aktivisten im Jahr 1998 beteiligt gewesen sein. Von rund einem Dutzend der damals Entführten ist der Verbleib bis heute unbekannt. Prabowo weist die Vorwürfe zurück. Der Popularität des sich auf Social Media als liebenswerter Großvater inszenierenden Favoriten tun die Ereignisse der Vergangenheit indes keinen Abbruch.

In dem riesigen Land mit seinen etwa 17.000 Inseln ist ein Drittel der Bevölkerung jünger als 30 Jahre. Mit 274 Millionen Einwohnern ist der G20-Staat die drittgrößte Demokratie und das größte muslimische Land der Welt. Das Archipel ist dank riesiger Nickelerz-Vorkommen auch die größte Volkswirtschaft Südostasiens.