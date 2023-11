Ex-Machthaber Camara in Guinea aus der Haft befreit

Im westafrikanischen Guinea sind der wegen eines Massakers angeklagte Ex-Junta-Chef Moussa Dadis Camara und mehrere seiner Verbündeten aus dem Gefängnis entkommen. Schwerbewaffnete griffen am frühen Samstagmorgen das Gefängnis im Zentrum von Guineas Hauptstadt Conakry an, überwältigten die Wärter und befreiten Camara und drei Mitglieder seiner Militärregierung, wie ein dpa-Reporter aus Justizkreisen erfuhr. In Conakry waren am Samstagmorgen vorübergehend Schüsse zu hören.

Guineas Justizminister Alphonse Charles Wright sagte am Samstagvormittag örtlichen Medien, dass einer der entkommenen Verbündeten Camaras bereits wieder festgenommen worden sei. Die Grenzen des Landes seien geschlossen. Die Regierung betonte, die Lage unter Kontrolle zu haben. Das Gefängnis in Conakry wurde von Militärfahrzeugen gesichert.

Der Anwalt Camaras ließ gegenüber der Nachrichtenagentur AFP offen, ob Camara befreit oder gegen seinen Willen aus dem Gefängnis geholt wurde. “Ich habe erfahren, dass es eine Freisetzung aus einem Zivilgefängnis in Conakry gab, die meinen Klienten Moussa Dadis Camara betrifft”, sagte der Anwalt Jocamey Haba.

Camara hatte zwischen 2008 und 2009 die Macht in dem westafrikanischen Land. Unter seiner Herrschaft tötete das Militär im September 2009 bei einer Kundgebung der Opposition mehr als 150 Menschen. Dutzende Frauen wurden vergewaltigt.

Vor der Nachricht von der Abholung Camaras aus dem Gefängnis hatten Einwohner Conakrys von heftigen Schusswechseln berichtet, Sicherheitskräfte hätten den Zugang zum Zentrum der Hauptstadt abgeriegelt. “Es wird sowohl mit automatischen als auch mit Kriegswaffen geschossen”, berichteten Augenzeugen der AFP. Betroffen sei das Viertel Kaloum, das politische und administrative Zentrum des Landes.

In Guinea hatte sich im September 2021 der Offizier Mamady Doumbouya an die Macht geputscht und damit elf Jahre ziviler Regierung beendet. Damit gehört das Land neben Mali, Burkina Faso, dem Niger und Gabun zu den westafrikanischen Staaten, in denen seit 2020 geputscht wurde.

Die Militärs in Guinea erklärten sich unter internationalem Druck bereit, bis Ende 2024 die Macht an eine gewählte Regierung zu übergeben. Die Opposition wirft der Junta aber vor, bisher nichts unternommen zu haben, um eine friedliche Machtübergabe vorzubereiten.

Laut “faz.net” griffen am Samstag schwer bewaffnete Männer das Gebäude der Haftanstalt in Conakry an und feuerten auf das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge konnten danach anscheinend das Gefängnis betreten. Camara sei mit mehreren anderen Personen, darunter ehemalige Minister seines Militärregimes, die Flucht geglückt, hieß es.

Hauptmann Camara hatte sich am 24. Dezember 2008, einen Tag nach dem Tod des langjährigen Präsidenten Lansana Conté, unblutig an die Macht geputscht. Ursprünglich wollte er freie Wahlen organisieren und danach die Macht abgeben. Er entwickelte sich allerdings zum Despoten.

Ende September 2009 gingen Zehntausende in Conakry auf die Straße, um für den Rücktritt Camaras zu demonstrieren, berichtet “faz.net”. Die Armee eröffnete das Feuer auf die Menschen. Die Vereinten Nationen sprachen von 157 Toten. Knapp ein Jahr nach seinem Putsch wurde Camara Opfer eines Attentats, bei dem er schwer verletzt wurde und zur Behandlung nach Marokko ausgeflogen wurde. 2010 ließ er von der Macht. Für das Massaker während seiner Zeit als Präsident wurde Camara 2022 in Guinea zu einer Haftstrafe verurteilt.