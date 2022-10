Ex-Oligarch glaubt: Putin muss gewinnen, um zu überleben

London – Der ehemalige russische Oligarch Michail Chodorkowski sieht Wladimir Putin mit dem Rücken zur Wand. Nicht nur die Herrschaft des russischen Präsidenten, sondern sogar sein Leben könnte vom Ausgang des Ukraine-Krieges abhängen. Deshalb nehme er die Drohungen eines Atomwaffeneinsatzes aus Russland absolut ernst, erklärte der 59-Jährige Medien gegenüber.

Das Schicksal des Kreml-Chefs sei eng mit dem Ausgang des Kriegs in der Ukraine verbunden. Dessen ist sich der Ex-Chef des Ölkonzern Yukos sicher. „Wenn er in der Ukraine verliert, verliert er auch die Macht und möglicherweise sein Leben“, meint Chodorkowski in Zusammenhang mit Putin. Der ehemalige Oligarch lebt derzeit im britischen Exil lebt.

Zuletzt hatte die russische Armee in Charkiw und Lyman schwere Niederlagen einstecken müssen. Aus dem Umfeld Putins wurden deshalb Forderungen nach dem Einsatz taktischer Atomwaffen laut. Diesen Schritt traut Chodorkowski Putin „aber nicht vor Anfang nächsten Jahres“ zu. Falls die ausgerufene Teilmobilmachung nicht den erhofften Erfolg bringen sollte, könnte es dazu kommen, erklärte der 59-Jährige.

Der ehemalige Oligarch sieht auch die Einberufung von 300.000 Reservisten als Schritt, der für Putin sehr gefährlich werden und ebenfalls dessen Sturz einleiten könnte. In ganz Russland hat die Entscheidung des Kremls zu Protesten geführt. Viele russische Männer flüchteten sogar ins Ausland, um nicht an die Front geschickt zu werden.