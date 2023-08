Ex-US-Präsident Trump in Georgia angeklagt

Ein Geschworenengremium hat in den Untersuchungen gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen versuchter Beeinflussung des Ergebnisses der Präsidentenwahl 2020 in elf Punkten für eine Anklageerhebung gestimmt. Laut Mitteilung des zuständigen Gerichts in Fulton County werden neben Trump auch zehn weitere Beschuldigte angeklagt, darunter Trumps Ex-Anwalt Rudy Giuliani, so das Gericht Montagabend (Ortszeit) laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuvor hatte die sogenannte Grand Jury ihre Beratungen vorerst abgeschlossen. Sie entscheidet nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ob Anklage erhoben wird.

Das Wahlkampfteam des früheren US-Präsidenten Donald Trump beklagte sich in einer schriftlichen Stellungnahme über den “jüngsten koordinierten Angriff” einer voreingenommenen Staatsanwältin. Der Zeitpunkt des Vorgehens zeige das politische Motiv dahinter. “Sie hätten dies schon vor zweieinhalb Jahren tun können, haben sich aber aus Gründen der Wahlbeeinflussung dafür entschieden, dies mitten in Präsident Trumps erfolgreichem Wahlkampf zu tun”, hieß es weiter. Trump werde aber “niemals aufgeben und niemals aufhören zu kämpfen”.

Trump hatte die Wahl gegen den Demokraten Joe Biden verloren. Georgia gehörte zu den Bundesstaaten, die für den Wahlausgang eine Schlüsselrolle spielten. Das Ergebnis dort war sehr knapp. Trump bemühte sich, seine Wahlniederlage dort nachträglich ungeschehen zu machen. Staatsanwältin Fani Willis untersucht den Fall seit geraumer Zeit.