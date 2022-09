Explodierende Energiepreise: Bozen will bei Sportstätten sparen

Bozen – Im Bozner Rathaus wird mit Hochdruck darüber nachgedacht, wie man den explodierenden Energiepreisen begegnen kann. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige berichtet, sieht man am meisten Einsparpotenzial bei den Sportanlagen. Man könnte damit dem Beispiel andernorts folgen: In der Gemeinde Alleghe hat der Bürgermeister etwa aus Spargründen das Eislaufstadion geschlossen. Wegen der gestiegenen Energie werden auch in Deutschland reihenweise Schwimmanlagen und andere Sporteinrichtungen im Winter geschlossen bleiben.

Was macht die Gemeinde Bozen? Der Ernst der Lage ist Bürgermeister Renzo Caramaschi und Vizebürgermeister Luis Walcher jedenfalls bewusst. Man befinde sich wohl in der schwierigsten Situation seit dem Ende des Weltkriegs. Daher stünden womöglich auch unbequeme Entscheidungen bevor. Laut einer Hochrechnung wird die Gemeinde Bozen für Energie und Gas im Jahr 2023 neun Millionen Euro locker machen müssen. Das ist der doppelte Betrag als bisher. Auch wenn man nur zehn Prozent Energie einsparen würde, wäre die Kostenexplosion immer noch enorm, heißt es aus dem Rathaus.

Laut Vizebürgermeister Walcher müsse man daher die Bozner auf unpopuläre Entscheidungen vorbereiten. Die Gemeinde verfüge über 161 Einrichtungen. Dazu gehören Altersheime, Schulen und Sportstätten. Bei Bildungs- und Sozialeinrichtungen könne man nicht sparen, doch bei den Sportanlagen müsse man darüber nachdenken, so Walcher. “Die Eiswelle in Bozen hat der Gemeinde bisher 800.000 Euro jährlich gekostet. Diese Summe wird sich voraussichtlich verdoppeln. Wir müssen uns fragen, ob wir uns das noch leisten können”, so der Vizebürgermeister. Einen ähnlichen Diskurs gibt es bei der Weihnachtsbeleuchtung und nun auch bei den Eislaufplätzen am Rathausplatz und den Talferwiesen im Winter.

Bürgermeister Renzo Caramaschi wies gestern darauf hin, dass man in dieser schwierigen Situation, die alle betreffe – die Unternehmen, die Privathaushalte, aber auch die öffentlichen Einrichtungen – darauf warten müsse, was die Regierung auf der Grundlage der europäischen Vorgaben entscheidet und welche zusätzlichen Maßnahmen auf Landesebene getroffen werden. Grundsätzlich gelte es zu verstehen, ob überhaupt genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um doppelt so hohe Energiekosten zu bewältigen.