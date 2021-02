Fall Khashoggi – Reporter ohne Grenzen hofft auf Aufklärung

Nach der Veröffentlichung eines US-Berichts zum Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi hofft die Organisation Reporter ohne Grenzen auf eine konkrete Verfolgung der Verantwortlichen. “Der Bericht unterstreicht, wie wichtig eine unabhängige und rechtsstaatliche Aufklärung dieses unfassbar brutalen Mords ist. Die Verantwortlichen müssen bestraft werden”, sagte Geschäftsführer Christian Mihr am Samstag laut Mitteilung.

“Nun müssen unabhängige Gerichte für Gerechtigkeit sorgen und aufklären, wofür genau der (saudi-arabische) Kronprinz Mohammed bin Salman verantwortlich ist”, betonte Mihr.

Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad getötet worden. Von seinem Leichnam fehlt bis heute jede Spur. Khashoggi lebte in den USA und schrieb Kolumnen für die “Washington Post”, die oft Kritik an der saudischen Monarchie enthielten. Am Freitag hatte das Büro der US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines einen bisher unter Verschluss gehaltenen Bericht dazu veröffentlicht. Aus ihm geht hervor, dass bin Salman die Operation zur Gefangennahme oder Tötung Khashoggis nach Einschätzung der US-Geheimdienste genehmigt hatte. Saudi-Arabien weist den Bericht als falsch zurück.

Mihr sagte weiter: “Wir dürfen zudem nicht vergessen, dass der Kronprinz und weitere hochrangige Vertreter des Königshauses auch für die systematische und weitreichende Verfolgung von Journalistinnen und Journalisten verantwortlich sind. Derzeit sind in Saudi-Arabien mindestens 33 Medienschaffende willkürlich inhaftiert.”