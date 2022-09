Fehlt Südtirol tatsächlich der Mut?

Bozen – In den letzten Jahren wurde in Südtirol sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen. Meistens ging es und geht es um Nachhaltigkeitsstrategien, um Visionen und Ideen, um Ziele. Heute fangen in Südtirol die Sustainability Days an, vier Tage lang wird an der Messe Bozen erneut viel über Nachhaltigkeit gesprochen.

Elide Mussner von den Grünen äußert sich kritisch zur Nachhaltigkeit in Südtirol. Man sei von den gesteckten Zielen im Klimaplan weit weg. “Das Konzept der Nachhaltigkeit ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Es geht um eine konsequente Haltung auf allen Ebenen der Gesellschaft. Nachhaltigkeit soll sozial, ökologisch und ökonomisch, sein. Der Sinn der Sustainability Days ist gut nachvollziehbar, es geht darum beim Bewusstsein anzusetzen und dieses Bewusstsein aufzubauen. Die Sustainability Days bieten aber auch Gelegenheit darüber nachzudenken, wie nachhaltig Südtirol nun mal wirklich ist.”

“2011 wurde der Klimaplan Energie – Südtirol 2050, verabschiedet. Dieser Plan ist sehr ambitioniert. Bis 2020 hätte man unter anderem die CO2-Emissionen pro Kopf von ca. 7,5 Tonnen auf vier Tonnen pro Kopf, senken und den Deckungsgrad der erneuerbaren Energie auf 75 Prozent, erhöhen sollen. Diese Ziele wurden nicht erreicht. Heute deckt die erneuerbare Energie 63 Prozent des Energiebedarfs und die CO2-Emissionen sind bei ca. 7,5 Tonnen (laut Klimahausagentur), gleich geblieben. Davon sind rund 56 Prozent dem Verkehr, 20 Prozent der Gebäudeheizung, 18 Prozent der Landwirtschaft und 15 Prozent der Verbrennungsprozessen, geschuldet. Der Konsum an Strom hat sich im Dienstleistungssektor in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Wir sind von den Zielen des Klimaplans noch sehr weit entfernt”, so Mussner.

Der Wassernotstand vom heurigen Sommer, die Plage der Borkenkäfer, der Einsturz an der Marmolata und der Felssturz am Latemar seien nur ein paar der klaren Zeichen, dass die Situation mehr als ernst ist. “Ich würde mir mehr Zielstrebigkeit wünschen, denn Südtirol hat alle Voraussetzungen um nachhaltiger zu wirtschaften, nur fehlt der Mut zu klaren politischen Entscheidungen”, meint Elide Mussner, Tourismusreferentin der Gemeinde Abtei und Kandidatin der Grünen für die Mitte-Links-Allianz im Kammerwahlkreis Meran-Bozen-Unterland.

Bettenobergrenze als Beispiel

So sei etwa durch Druck der Lobbys, aus der verkündigten Bettenobergrenze letztendlich eine Bettenmultiplikation geworden. “Der Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftssektor für unser Land, aber auch jener Sektor, der einen gravierenden Druck auf Land, Landschaft und Ressourcen hat. Hier braucht es Transparenz bezüglich Kostenwahrheit und klare gemeinsame Ansätze um den Tourismus nachhaltiger zu gestalten”, sagt Elide Mussner.

“Mobilität erfordert ebenfalls Mut”

Auch in Sachen Mobilität brauche es mehr Mut für konsequente Entscheidungen. “Südtirol ist mit mehr als ein Auto pro Kopf immer noch weit entfernt von einer übergreifenden alternativen Mobilität. 75 Prozent der Gäste reisen mit dem Auto an. Wir brauchen einen maßgeblichen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs vor allem in den Tälern, eine Lösung für das Verkehrsproblem auf den Dolomitenpässen ist schon längst ausständig. Die Gemeinden müssen im Ausbau des Fahrradwegnetzes und in der Gestaltung der ‘Last Mile’, besser unterstützt werden, damit eine nachhaltige Mobilität kapillar möglich wird”, so Elide Mussner.