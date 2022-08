Feiernde Regierungschefin: Machten russische Hacker die Videos öffentlich?

Helsinki – Nach Kritik im Zusammenhang mit einer privaten Party hat die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin nach eigenen Angaben einen Drogentest gemacht. Am Donnerstag war ein Video an die Öffentlichkeit gelangt, in dem zu sehen ist, wie die Regierungschefin ausgelassen mit Freunden feiert. Das Ergebnis des Tests werde in etwa einer Woche erwartet. Nun ist ein zweites Video aufgetaucht, das die Ministerpräsidentin in intimer Nähe zu einem “unbekannten” Mann in einem Club in Helsinki zeigt. Das Video, das am 6. August aufgenommen worden sein soll, ließ den Verdacht aufkommen, dass sich russische Hacker Zugang zu Social Media-Accounts oder zu Smartphones von Personen im Umfeld der Ministerpräsidentin verschafft haben könnten.

“Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen”, sagte Marin am Freitag vor Journalisten. “Ich wünschte mir wirklich, dass die Menschen diese Dinge nicht ohne Beweise behaupten würden.” Einige finnische Journalisten wollen in dem Video Aussagen über Drogen gehört haben. Marin sagte, sie habe an dem Abend zwar Alkohol getrunken, aber keine Kenntnis darüber, dass Drogen genommen wurden. “Ich habe nichts Illegales getan”, sagte sie.

Das Video hat in Finnland – vor allem in den sozialen Medien – eine Diskussion über das Auftreten der Ministerpräsidentin in der Öffentlichkeit ausgelöst. Dabei geht es auch um die Frage, ob die Ministerpräsidentin während der Party vor einigen Wochen eine Vertretung gehabt haben müsste. Kurz zuvor war Marin wegen eines Termins nach eigenen Angaben vorzeitig aus ihrem Urlaub zurückgekehrt. Deshalb war nach Angaben der finnischen Regierung an dem betroffenen Tag keine Vertretung eingeplant gewesen.

Marin betonte, sie habe an dem Wochenende keine absehbaren Termine gehabt und sei auch während der Party erreichbar gewesen. “Sitzungen werden nicht mitten in der Nacht einberufen”, sagte die Sozialdemokratin am Freitag. Wenn es nötig gewesen wäre, hätte sie die Party aber jederzeit verlassen und arbeiten können. Wie das Video der Party an die Öffentlichkeit gelangte, ist derzeit noch unklar.

Ministerpräsidentin im Visier von russischen Hackern?

Der Experte für Cybersichersicherheit Petteri Järvinen äußerte den Verdacht, dass sich russische Hacker Zugang zu Social Media-Accounts oder zu Smartphones von Personen im Umfeld der Ministerpräsidentin verschafft haben könnten. Das zweite Video von Marin ist zuerst auf dem Instagram-Profil eines ihrer Bekannten aufgetaucht und wurde offenbar in der gleichen Woche wie das Partyvideo aufgenommen.

Die Diskussion um das Auftreten der Ministerpräsidentin wird vor allem von Opposition ausgeschlachtet, während die 36-Jährige in der Bevölkerung viel Rückhalt genießt.