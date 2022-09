Festschrift zu “50 Jahre Zweites Autonomiestatut” erschienen

Bozen – Mit einer Jubiläumsschrift würdigt das Land Südtirol das 50-Jahr-Jubiläum des Zweiten Autonomiestatuts. Am gestrigen Tag der Autonomie wurde sie vorgestellt.

­­

Die Festschrift des Landes Südtirol zu “50 Jahre Zweites Autonomiestatut” beleuchtet mit Beiträgen von Franz Complojer, Adina Guarnieri, Marianna Kastlunger, Giorgio Mezzalira, Hans Karl Peterlini, Günther Rautz, Esther Redolfi und Marc Röggla die Autonomie in ihren verschiedenen Facetten: Zeitgeschichtliche Essays zeichnen den langen Weg der Autonomie vom Gruber-Degasperi-Abkommen über das umkämpfte Paket und schließlich das Zweite Autonomiestatut bis hin den jüngsten Entwicklungen nach. In zehn Portraits quer durch Generationen und Sprachgruppen erzählen Südtirolerinnen und Südtiroler, die in diesem Jahr ebenfalls einen runden Geburtstag feiern, welchen Stellenwert die Südtirol-Autonomie in ihrem Leben hat.

Im Mittelpunkt einer philosophischen Betrachtung steht die Frage nach der Bedeutung von Autonomie, dem Recht auf Selbstbestimmung und der damit verbundenen Verantwortung. Beleuchtet wird auch die Rolle Südtirols als positives Beispiel für Konfliktregelungen weltweit. Südtirols Landeshauptmann rückt in seinem Beitrag die aktuellen Herausforderungen in den Fokus und definiert die Autonomie als große Gemeinschaftsaufgabe und laufenden Prozess, der für die Bevölkerung Südtirols Herausforderung und Chance zugleich ist. Abgerundet wird die grafisch leserfreundlich gestaltete Jubiläumsschrift durch den Blick von außen, den ehemalige Verantwortungsträgerinnen und -träger sowie politische Persönlichkeiten aus nah und fern mit ihren Glückwünschen und Gedanken zum Jubiläum einbringen.

Die 124 Seiten umfassende Festschrift zu “50 Jahre Zweites Autonomiestatut“ ist in Zusammenarbeit zwischen der Landespresseagentur und der Kommunikationsagentur Exlibris entstanden. Sie ist in limitierter Auflage in den drei Landessprachen erschienen und wurde am Tag der Autonomie, 5. September 2022, allen Festgästen im Anschluss an den Festakt im Kurhaus überreicht.