Finale im Strache-Prozess

Am Wiener Landesgericht ist am Freitag die finale Runde im Prozess gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache eröffnet worden, dem Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Deutlich mehr Journalisten – darunter auch eine Reihe ausländischer Medienvertreter – und Fotografen als an den vorangegangenen Verhandlungstagen fanden den Weg in den Großen Schwurgerichtssaal.

Da sich Fotografen und Kameraleute nach dem Aufruf zur Sache nicht sogleich aus dem Saal entfernten, wurden sie von einem Security-Mitarbeiter verscheucht, was einige Zeit benötigte. “Jetzt würde ich dann ganz gerne anfangen”, versuchte die Richterin den Vorgang zu beschleunigen. Sodann wurde mit Verlesungen aus dem Akt begonnen.

Im Anschluss hielt Oberstaatsanwalt Bernhard Weratschnig von der WKStA seinen Schlussvortrag. Strache und Grubmüller hätten eine “Schicksalsgemeinschaft” gebildet, Chats würden “ungeschminkt” offen legen, dass sich Strache als FPÖ-Obmann und später als Vizekanzler für Grubmüller “aus wirtschaftlichen Interessen” verwendet habe. Dass Strache “geldwerte Vorteile” versprochen wurden, sei “unzweifelhaft”, betonte Weratschnig.

Strache habe gegen das “strikte Sachlichkeitsgebot” verstoßen. Bezogen auf den Umstand, dass die im Raum stehenden Spenden in Höhe von 2.000 und 10.000 Euro “nicht viel” seien, meinte der Oberstaatsanwalt: “Jeder Euro ist zu viel.” Ein Amtsträger habe ausschließlich “saubere Amtsgeschäfte” zu erledigen.

Dem ehemaligen FPÖ-Obmann sowie dem mitangeklagten Eigentümer der Privatklinik Währing, Walter Grubmüller, wird von der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Bestechlichkeit bzw. Bestechung vorgeworfen. Strache soll gegen Spenden ein Gesetz auf den Weg gebracht haben, was dieser bestreitet. Im Falle von Schuldsprüchen drohen beiden Haftstrafen von sechs Monaten bis fünf Jahren.

In dem Verfahren geht es um zwei Spenden Grubmüllers in Höhe von 2.000 und 10.000 Euro an die Bundes-FPÖ. Nach Ansicht der WKStA waren diese an die “pflichtwidrige Vornahme eines Amtsgeschäfts” seitens Straches gekoppelt. Der damalige FPÖ-Chef soll versucht haben, mit einem in der parlamentarischen Praxis eigentlich aussichtslosen Initiativantrag eine Änderung des Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) zu bewirken, um dem befreundeten Grubmüller eine Gegenverrechnung der Leistungen seiner Klinik mit der Sozialversicherung zu ermöglichen. Strache und Grubmüller bestreiten die Vorwürfe.