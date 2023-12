Flugobjekt drang aus Richtung Ukraine in Luftraum Polens ein

Rund um die heftigsten Luftangriffe Russlands auf die Ukraine seit Beginn des umfassenden Angriffskrieges Moskaus gegen den Nachbarn Ende Februar 2022 hat die polnische Armee ein nicht identifiziertes Flugobjekt gemeldet, das aus Richtung der Ukraine kommend in den Luftraum des NATO-Mitglieds eindrang. Nach Informationen des Radiosenders Rmf.fm suchten Polizisten und Soldaten nahe der Stadt Zamość in Südostpolen nach Trümmern eines möglicherweise abgestürzten Flugobjekts.

Das Flugobjekt sei in den frühen Morgenstunden entdeckt worden und vom Moment des Eindringens in den Luftraum bis zum Verschwinden des Signals von den Funkortungsmitteln des Luftverteidigungssystems beobachtet worden, teilte ein Kommando der polnischen Streitkräfte am Freitag auf der Plattform X mit. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz schrieb dort, er sei in ständigem Kontakt mit dem Präsidenten, dem Regierungschef und dem Generalstab.

Einwohner der Verwaltungsregion (Woiwodschaft) Zamość in der Nähe zur ukrainischen Grenze berichteten polnischen Medien von einem schnell fliegenden Objekt, das in Richtung Westen unterwegs gewesen sei.

Am Freitag führte Russland die schwersten Luftangriffe auf die Ukraine seit langem aus. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe kamen dabei 158 Raketen und Kampfdrohnen gegen das Land zum Einsatz. Unter den angegriffenen Zielen war auch die westliche Stadt Lwiw, die rund 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt ist. Die Ukraine wehrt seit mehr als 22 Monaten eine russische Invasion ab.

Im November 2022 war in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen, zwei Zivilisten kamen ums Leben. Der Westen geht davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen russische Angriffe eingesetzt wurde.

Polen ist Mitglied des NATO-Verteidigungsbündnisses unter Führung der USA. Innerhalb der Allianz gilt eine Beistandspflicht, wird ein Mitglied angegriffen. Rund um den Ukraine-Krieg haben die USA eindringlich vor einem Angriff auf einen NATO-Mitgliedsstaat gewarnt. “Es besteht kein Zweifel: Das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zu unserem NATO-Bündnis und zu Artikel Fünf ist felsenfest. Jedes Mitglied der NATO weiß es, und Russland weiß es auch: Ein Angriff gegen einen ist ein Angriff gegen alle. Es ist ein heiliger Eid, jeden Zoll NATO-Gebiets zu verteidigen”, sagte US-Präsident Joe Biden mit Blick auf diese Beistandspflicht heuer im Februar.