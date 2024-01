Kriegsgefangene oder Raketen an Bord? – Russen-Flieger explodiert

Ein russisches Militärtransportflugzeug mit rund 70 Menschen ist am Mittwoch über dem Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine abgestürzt. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Doch die Darstellungen von Kiew und Moskau, was wirklich dahinter steckt, gehen weit auseinander.

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, seien an Bord der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 neun russische Besatzungsmitglieder sowie 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen. Die Gefangenen seien zu einem geplanten Austausch geflogen worden.

Ganz anders klingt die Darstellung der Ukraine: Die Zeitung „Ukrainska Pravda“ beruft sich auf Quellen aus Kiew und berichtet, dass die Ukraine das Flugzeug abgeschossen habe. Das Flugzeug habe neben 63 Menschen auch Raketen für das S-300-Luftverteidigungssystem transportiert, die zuletzt unter anderem bei Attacken auf Charkiw verwendet worden seien. Eine offizielle Bestätigung vom ukrainischen Verteidigungsministerium steht allerdings noch aus.

Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, soll den Absturz zeigen: Dabei sieht man, wie das Flugzeug zu Boden rast und in einem großen Feuerball aufgeht.

Russian Il-76 airlifter crashed in Belgorod region of Russia, Russian media report.

There has been no official information.

Ukrainian Defense Ministry cannot confirm at the moment whether the aircraft has been shot down by Ukrainian Defense Forces – information is being… pic.twitter.com/Cev5nrZYSr

