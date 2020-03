FPÖ-Burgenland-Parteiobmann: Haidinger tritt gegen Hofer an

Der frühere Landtagsabgeordnete Manfred Haidinger hat beim FPÖ-Landesparteitag in Neudörfl am Samstag seinen Willen, für die Position des Landesparteiobmannes zu kandidieren, bekräftigt. Haidinger tat dies bei einer Wortmeldung zur Tagesordnung, bei der er auch zwei Anträge zur Geschäftsordnung stellte.

Die Tagesordnung könne nicht statutenkonform sein, da am Zettel für die Wahl des Landesparteiobmannes nur der Name Norbert Hofer stehe, stellte Haidinger fest. Davon wäre in der letzten Sitzung der Landesparteileitung noch gar nicht die Rede gewesen. Er stellte deshalb den Antrag, “dass dieser Zettel entfernt wird”.”Das ist in Wirklichkeit Schaffen von Fakten durch Papier und das finde ich nicht in Ordnung”, meinte der FPÖ-Politiker. Dasselbe gelte auch für die Namen der Stellvertreter des Parteiobmannes.

Auch mit der Redezeitbeschränkung von fünf Minuten nach der Geschäftsordnung werde es ihm “nicht leicht gemacht”, sich vorzustellen, meinte Haidinger. Er ersuche deshalb um Erhöhung der Redezeit auf 20 Minuten für die Vorstellung eines Kandidaten zum Landesparteitag.

“Man kann die Zettel runternehmen”, er sehe dieses Problem nicht, schaltete sich Bundesparteichef Norbert Hofer ein. Und über die Redezeit sollten die Delegierten entscheiden: “Ich werde bei meiner Vorstellung keine endlos lange Rede halten”, fügte Hofer hinzu.

In der Abstimmung entschieden die Delegierten mehrheitlich, dass die Stimmzettel unverändert bleiben. Die Verlängerung der Redezeit auf 20 Minuten für Kandidaten fand mehrheitlich Zustimmung.

Am Parteitag wurde mehrfach an den innerparteilichen Zusammenhalt appelliert. Es sei “das ehrliche Bemühen, dass diese Landesgruppe wieder hochkommt”, begründete Bundesparteiobmann Norbert Hofer seine Kandidatur für die Funktion als Landesparteichef. Die FPÖ sei in einer schwierigen Lage, aber man werde stärker zurückkommen, sagte Klubobmann Johann Tschürtz.