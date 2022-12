Frankreich lädt zu Konferenz für Ukraine-Wiederaufbau

In Paris findet am Dienstag eine internationale Konferenz zur Organisation der Winterhilfe für die Ukraine statt. Mit Blick auf die von Russland angerichtete Zerstörung soll es um konkrete Zusagen für den Wiederaufbau der Infrastruktur gehen. Der französische Präsident Emmanuel Macron eröffnet die Tagung gemeinsam mit seinem per Video zugeschalteten ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal und die Präsidentengattin Olena Selenska werden ebenfalls an der Konferenz in Paris teilnehmen. Konkret soll es um Bereiche wie Wasser, Strom, Lebensmittel, Gesundheit und Transport gehen. Die französische Regierung schlägt dafür eine Internetplattform vor, um die Bedürfnisse der Ukraine und die internationalen Hilfsangebote besser zu koordinieren.

Deutschland sagte der Ukraine bei der Konferenz weitere 50 Millionen Euro als Winterhilfe zu. “Geld allein schützt nicht vor dem Erfrieren und Verdursten, und deswegen ist die ganz konkrete technische Hilfe so wichtig”, sagte Außenministerin Annalena Baerbock zum Auftakt der Konferenz. “Wir brauchen nicht nur finanzielle Mittel, sondern wir brauchen Generatoren, Transformatoren und Kabel. Diese Sachspenden sind genauso wichtig”, erklärte sie. Deutschland wolle sich in allen Bereichen, die auf der Pariser Konferenz besprochen werden, engagieren, unter anderem bei der Wasser- und Stromversorgung. Zudem gebe es Gespräche mit der Deutschen Bahn, Loks in die Ukraine zu bringen.

Österreich wird bei der Konferenz von Finanz-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) vertreten. Er betonte im Vorfeld gegenüber der APA, dass Österreich “weiterhin ein verlässlicher Partner für die Ukraine bleiben” werde. “Wir brauchen über die nächsten Wochen vor allem Einheit und strategische Geduld”, so Tursky. “Die Konferenz stellt den Startschuss für ein Koordinierungswerkzeug dar, das sich auf ein Netzwerk von Partnern stützt.” Österreich begrüße Initiativen wie die Konferenz, “da sie helfen, Angebot und Nachfrage besser aufeinander abzustimmen”.

Die österreichische Hilfe fokussiere sich derzeit vor allem auf die Lieferung von Generatoren, so Tursky. Österreich habe aber auch ein Rahmenabkommen über den Bau und die Ausstattung mehrerer Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine unterzeichnet. “Ziel ist es, mehr als 600 Millionen Euro zu mobilisieren.” Bisher habe Österreich schon über 113 Millionen Euro zur Unterstützung der Ukraine und ihrer Nachbarländer bereitgestellt, dazu kämen Initiativen von Gemeinden, Unternehmen und zivilgesellschaftlichen Organisationen.