Freiheitliche fordern geregelte Entnahme von Wölfen

Bozen – Die Freiheitlichen in Südtirol fordern eine Lösung in Sachen Wolf: Der Freiheitliche Obmann des Bezirks Bozen Walter Frick fordert die Landespolitik auf, Mittel und Wege zu finden, um etwas am Schutzstatus von Wölfen zu ändern und die Entnahme zu ermöglichen.

“Mittlerweile fürchten die Bergbauern um ihrer Existenz”, so Frick, außerdem seien die Herdenschutzmaßnahmen aufgrund des weitläufigen und steilen Geländes vielerorts nicht möglich.

Er argumentiert weiter: Der Wolf sei nicht mehr gefährdet. In Europa gebe es schätzungsweise 20.000 Tiere. Die Freiheitlichen fordern mehr Einsatz in Rom und auf EU-Ebene, um das Problem zu lösen.