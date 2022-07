Freiheitliche: „Mehr Investitionen in Freiheitsenergien“

Bozen – Die neuen Richtlinien zur Förderung bestehender Fernwärmesysteme, welche die Landesregierung gestern beschlossen hat, sind der Einsicht der vielen Fehler in der Energiepolitik der vergangenen Jahre geschuldet. Das behaupten zumindest die Freiheitlichen in einer Aussendung.

„Im Dezember 2019 hatte dieselbe Landesregierung Maßnahmen für die Gewährung von Beiträgen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgesetzt. Wertvolle Zeit ging verloren, in der bereits Investitionen getätigt hätten werden können. Vielleicht wären heute die Südtiroler etwas weniger durch die hohen Energiepreise belastet, wenn die Landesregierung vor zweieinhalb Jahren nicht die Förderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien ausgesetzt hätte“, halten die Freiheitlichen in einer Aussendung einleitend fest.

Eine Reihe von Investitionen, die Südtirol mehr Freiheitsenergien und mehr Unabhängigkeit gebracht hätten, sei so aufgeschoben worden. Fördermittel für die Erweiterung der Erzeugungsanlagen bestehender Fernwärmesysteme seien ausgesetzt worden, die angesichts der drohenden Energieknappheit nun dringend notwendig seien, so die Freiheitlichen.

„Die nun möglich gemachte Förderung bestehender Fernwärmesysteme ist eine späte Einsicht, aber eine Notwendigkeit, um Südtirol ein Stück weit unabhängiger von Energieimporten zu machen“, so Obmann Andreas Leiter Reber.

„Fernwärmeanlagen könnten auch bei der Wasserstoffproduktion eingebunden werden. Die Idee steht im Raum, die Nachverstromung der Biomasse anzudenken und aus dem gewonnen Strom Wasserstoff zu erzeugen. Wasserstoff könnte somit zum Träger einer der wichtigsten Freiheitsenergien werden, der unser Land unabhängiger von Importen machen würde. Die notwendigen Technologien würden bereits bereitstehen“, erklärt Ulli Mair.

„Angesichts der politischen Umbrüche in Europa und im Sinne des Umwelt- und Naturschutzes sind Fördermaßnahmen gerechtfertigt. Es mangelt nicht an Ideen und Ansätzen, aber es braucht mutige Schritte seitens der Politik, um ihre Umsetzung zu ermöglichen“, so die Freiheitlichen abschließend.