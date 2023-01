Freispruch für Tschechiens Ex-Premier in Betrugsprozess

Der frühere tschechische Regierungschef Andrej Babiš ist in dem Prozess um die sogenannte “Storchennest”-Affäre freigesprochen worden. Das Prager Stadtgericht gab das Urteil am Montag in der Früh bekannt. Der Besitzer der Agrofert-Holding war wegen EU-Subventionsbetrug in Millionenhöhe angeklagt. Konkret ging es um EU-Fördergelder für den Bau des Wellnessresorts “Storchennest” (Tschechisch “Capi hnizdo”) in Höhe von knapp zwei Millionen Euro.

Von: apa