“Fridays For Future” streiken für EU-Wahl und Green Deal

Von: apa

Der Klimastreik von “Fridays For Future” (FFF) am Freitag steht ganz im Zeichen der EU-Wahl am 9. Juni und für die Zukunft des Green Deals. Diesen führen die Aktivistinnen und Aktivisten auch auf eine Rekordbeteiligung von Jungwählerinnen und -wählern bei der vergangenen Wahl im Jahr 2019 zurück. Durch den aktuellen Rechtsruck seien nun allerdings zentrale Elemente des Klimaschutzes in Gefahr – und die EU sei noch keineswegs auf kommende Klimakatastrophen vorbereitet.

Gestreikt wird nicht nur auf den Straßen Österreichs und Europas, sondern auch in den Sozialen Medien. Für jede Krise brauche es eine wehrhafte und belastbare Demokratie, appellierten FFF im Vorfeld. Laut Eigendefinition sei man eine demokratische Bewegung aus der Jugend, dementsprechend sei es auch ihre Aufgabe, die Demokratie zu verteidigen. Deshalb habe man etwa auch Anfang des Jahres zu Protesten gegen Rechtsextremismus aufgerufen.

Für den “Klimastreik” am 31. Mai sind in Österreich Demos in acht Städten angekündigt, europaweit sind es über 100. “Fridays For Future” rechneten mit tausenden, europaweit bis zu hunderttausenden Teilnehmern. In Wien wird bei der Schlusskundgebung am Heldenplatz mit kollektivem Zähneputzen zum Wählen aufgerufen.

