Fünf libanesische Soldaten bei israelischem Angriff verletzt

Von: APA/dpa

Bei einem israelischen Angriff im Südlibanon sind nach Armeeangaben fünf Soldaten der libanesischen Streitkräfte verletzt worden. Zwei von ihnen seien schwer verletzt worden, teilte die libanesische Armee mit. Sie seien in einem Auto und auf einem Motorrad in der Gegend bei Nabatieh unterwegs gewesen. Das israelische Militär teilte auf Nachfrage mit, den Fall zu prüfen. Zuvor hatte es Raketenangriffe aus dem Libanon auf Nordisrael gegeben.

Die libanesische Armee ist im Krieg zwischen der proiranischen Hisbollah und dem israelischen Militär keine aktive Kriegspartei und verhält sich neutral. Nach Berichten lokaler Medien waren die getroffenen Soldaten in einem Zivilauto und einer von ihnen auf einem Motorrad unterwegs. Sie seien in Uniform gekleidet gewesen.

Zuvor waren erneut Raketen auf Nordisrael abgefeuert worden. In mehreren Orten, darunter Kiryat Shmona und Nahariya, heulten am Dienstag erneut die Warnsirenen. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom gab es zunächst keine Berichte über Verletzte. Die israelische Armee veröffentlichte unterdessen erneut einen Aufruf für Einwohner des Südlibanon zu flüchten.

Sie wurden aufgerufen, sich in Gebiete nördlich des Saharani-Flusses zu begeben, der etwa 40 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt liegt. Die Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Miliz seien der Grund für Einsätze der Armee im Süden des Libanon, hieß es in der Mitteilung. Man wolle Zivilisten keinen Schaden zufügen.

Mehr als eine Million Libanesen vertrieben

Im Libanon wurden nach Behördenangaben seit Beginn des neuen Krieges zwischen Israel und den USA gegen den Iran bereits mehr als eine Million Menschen vertrieben. Knapp 900 Menschen wurden demnach durch die israelischen Angriffe getötet. Der Libanon ist verstärkt involviert, weil dort die vom Iran unterstützte Hisbollah beheimatet ist.

Ein israelischer Militärsprecher hatte Montagabend angekündigt, den Einsatz von Bodentruppen im Süden des Libanon auszuweiten. Nach israelischen Medienberichten hat sich eine weitere Division den Truppen angeschlossen. Eine Division besteht in der Regel aus 10.000 bis 15.000 Soldatinnen und Soldaten.