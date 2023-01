Fünf Tote bei Raketenangriff auf Hochhaus in Ukraine

Bei einem russischen Raketenangriff auf ein bewohntes Hochhaus in der ukrainischen Großstadt Dnipro sind nach Behördenangaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Mindestens 27 Menschen wurden verletzt, darunter sechs Kinder, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Auch die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Städte des Landes wurde erneut mit russischen Raketen angegriffen. Die Kämpfe in Soledar gingen unterdessen weiter.

Die Präsidialverwaltung in Kiew veröffentliche am Samstag Fotos und Videos von dem in Trümmern liegenden Gebäude in Dnipro. Der Leiter des Präsidialamts in Kiew, Andrij Jermak, zeigte sich entsetzt: “Russen sind Terroristen, die bestraft werden für alles. Alle – ohne Ausnahme.” Rettungskräfte zogen die Menschen aus den Trümmern des teils eingestürzten Hauses.

Der Raketeneinschlag in Dnipro war der folgenreichste von mehreren Angriffen am Samstag. Im ganzen Land galt Luftalarm. Es war der erste russische Großangriff dieser Art seit dem Jahreswechsel. Zuvor hatten die ukrainischen Luftstreitkräfte vor möglichen neuen Angriffen gewarnt. Demnach waren zahlreiche russische Langstreckenbomber vom Typ Tupolew Tu-95 tagsüber in der Luft. Im Schwarzen Meer hatten zudem russische Kriegsschiffe Stellung bezogen, von denen ebenfalls immer wieder Raketen abgefeuert werden.

Es gebe einen Angriff auf Einrichtungen der Infrastruktur in Kiew, erklärte der Vizechef des ukrainischen Präsidialamts, Kyryklo Tymoschenko, auf Telegram. Angriffe wurden auch in Charkiw und Saporischschja gemeldet. In weiten Teilen der Ukraine war Luftalarm zu hören, die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Schutzräume aufzusuchen.

In Kiew waren Explosionsgeräusche zu hören, die in der Regeln entstehen, wenn die ukrainische Flugabwehr russische Raketen oder Drohnen abschießt. Der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Juryj Ignat, sagte einem Bericht der Online-Zeitung “Ukrajinska Prawda” zufolge, dass es sich um ballistische Raketen gehandelt haben könnte, die aus nördlicher Richtung gekommen seien. Demnach könnten die Raketen von Belarus aus abgeschossen worden sein, Russland hatte dorthin Truppen und Technik verlegt.

Nach Angaben des Präsidentenbüros wurde im Kiewer Gebiet auch ein Wohnhaus getroffen, es gab zunächst jedoch keine Informationen zu möglichen Opfern. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilt mit, es habe es Explosionen im Stadtteil Dniprowskyj gegeben.

Auch der Nordosten der Ukraine stand wieder unter Beschuss, wie in Kiew insbesondere die kritische Infrastruktur. Zwei Raketen seien in Charkiw eingeschlagen, berichtete der Gouverneur der Region, Oleg Synehubow. Die Notdienste seien im Einsatz, um Schäden zu beseitigen und die Versorgung sicherzustellen.

Nach Angaben der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform griffen russische Truppen Samstag früh auch Saporischschja an. Olexandr Staruch, Militärgouverneur von Saporischschja, berichtete auf Telegram von Zerstörung im Gebiet. Verletzte habe es keine gegeben.

Im Norden der Republik Moldau wurden nach Angaben des Innenministeriums Raketentrümmer entdeckt. Nach der heftigen Bombardierung der Ukraine durch Russland hätten Grenzpolizisten Trümmer einer Rakete gefunden, die von den russischen Luftangriffen auf die Ukraine stammten, teilte das Ministerium auf Facebook mit.

Die ukrainischen Behörden widersprachen erneut der Darstellung Russlands, die ostukrainische Kleinstadt Soledar sei von russischen Truppen erobert worden. “Soledar wird von den ukrainischen Behörden kontrolliert, unser Militär kontrolliert es”, sagte Regionalgouverneur Pawlo Kyrylenko am Samstag im Staatsfernsehen. Es gebe weiterhin Kämpfe “in und außerhalb der Stadt”. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Freitag erklärt, die “Befreiung” von Soledar durch russische Truppen sei “abgeschlossen”.