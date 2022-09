Für Putin kehren nach Annexion Bewohner in “Heimat” zurück

Die Bewohner der vier von Moskau annektierten ukrainischen Regionen sind nach den Worten von Russlands Präsident Wladimir Putin “in ihre historische Heimat” zurückgekehrt. “Willkommen zu Hause”, sagte Putin am Freitag in einer im TV übertragenen Ansprache auf dem Roten Platz in Moskau vor Tausenden Russen. “Der Sieg wird unser sein”, ergänzte er mit Blick auf den Konflikt mit der Ukraine. Westliche Regierungschefs wiesen den Anschluss der Gebiete seitens Russlands zurück.

Die Veranstaltung auf dem Roten Platz fand im Zuge der Feierlichkeiten rund um die Annexion der vier ukrainischen Regionen Saporischschja, Cherson, Luhansk und Donezk statt. Einige Besucher schwenkten russische Flaggen, wie ein AFP-Reporter beobachtete. Manche Menschen trugen außerdem das schwarz-orangenfarbene Georgsband. Die ehemalige zaristische Militärauszeichnung wurde später zu einem Symbol für den Sieg der Roten Armee über Nazi-Deutschland.

“Wir sind stärker geworden, weil wir zusammen sind”, meinte Putin, dessen Rede auf mehreren großen Bildschirmen übertragen wurde. Er sprach von einem “besonderen, historischen Tag der Wahrheit und Gerechtigkeit”. Die russischen Soldaten hätten “heldenhaft die Wahl der Menschen” in der Ukraine “verteidigt”.

“Wir werden alles tun, um unsere Brüder und Schwestern in Saporischschja, Cherson, Luhansk und Donezk zu unterstützen, um ihre Sicherheit zu verbessern, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, aufzubauen”, postulierte Putin wenige Stunden nachdem er die Annexion der vier ukrainischen Regionen bei einer Zeremonie im Kreml unterzeichnet hatte.

Unterdessen stieg die Opferzahl nach einem Raketenangriff auf einen zivilen Autokonvoi in der südukrainischen Stadt Saporischschja auf 30 Tote. Weitere 88 Menschen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Gouverneur der Gebietsverwaltung von Saporischschja, Olexander Staruch, machte russische Truppen für den Angriff verantwortlich. Unabhängig sind die Angaben nicht zu überprüfen. Der Konvoi sei beschossen worden, als er die Stadt verlassen wollte, um in das von russischen Truppen besetzte Gebiet zu gelangen. Die Menschen hätten dort Angehörige abholen und Hilfe bringen wollen. Rettungskräfte und Sanitäter seien vor Ort, teilte Staruch mit. Auf Bildern war ein Krater neben beschädigten Autos zu sehen. Menschen lagen in Blutlachen neben den Fahrzeugen, andere saßen zusammengesackt hinter dem Steuer – die Toten wurden notdürftig mit Tüchern abgedeckt. Helfer versuchten, eine in Tränen aufgelöste Frau zu beruhigen, wie auf einer Aufnahme zu sehen war.

Der Chef der russischen Besatzungsverwaltung des Gebiets Saporischschja, Wladimir Rogow, beschuldigte dagegen auf seinem Telegram-Kanal ukrainische Truppen, den Konvoi beschossen zu haben. Nach Rogows Angaben wurden 23 Menschen getötet und 34 verletzt, als sie versuchten, auf russisch kontrolliertes Territorium zu gelangen.