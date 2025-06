Gaza-Behörde: Tote bei Beschuss an Ausgabestelle für Hilfen

Von: APA/Reuters

Bei israelischem Beschuss im Gazastreifen sind laut lokalen Gesundheitsbehörden mindestens drei Palästinenser in der Nähe einer Ausgabestelle für Hilfslieferungen der von den USA unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) getötet worden. Dutzende weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es am Montag. Das israelische Militär teilte mit, es sei über Berichte von Opfern informiert und untersuche den Vorfall. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich “entsetzt”.

Soldaten hätten bei einem nächtlichen Einsatz in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen, die unter vollständiger Kontrolle der israelischen Armee steht, Warnschüsse abgegeben, “um mehrere Verdächtige am Näherkommen zu hindern”. Der Vorfall habe sich etwa einen Kilometer von der Ausgabestelle für die Hilfsgüter entfernt ereignet. Die umstrittene GHF, eine private Organisation mit US-amerikanischer Unterstützung und israelischer Billigung, erklärte, es habe keine Fälle von Todesopfern oder Verletzten an ihrer Verteilstelle und in der Umgebung gegeben.

UNO-Generalsekretär Guterres “entsetzt”

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich “entsetzt” über Berichte, wonach im Gazastreifen Palästinenser bei der Suche nach Hilfe verletzt oder getötet wurden. “Es ist inakzeptabel, dass Palästinenser ihr Leben für Lebensmittel riskieren”, erklärt Guterres. Er fordert eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle. Den Vereinten Nationen zufolge sind die meisten der gut zwei Millionen Menschen im Gazastreifen von Hunger bedroht, nachdem Israel elf Wochen lang die Hilfslieferungen in das abgeriegelte und weitgehend zerstörte Gebiet blockiert hatte.

Laut Gesundheitsbehörden innerhalb 24 Stunden 51 Menschen getötet

Im Gazastreifen sind unterdessen nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde in den vergangenen 24 Stunden 51 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. 500 Menschen seien verletzt worden. Mindestens 16 der Opfer seien am Montag in einem Haus in Jabalia im Norden des Gazastreifens ums Leben gekommen. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben nicht.

Das Militär teilte mit, in den vergangenen 24 Stunden habe die Armee «ihre Bodenoffensive ausgeweitet, Terroristen eliminiert sowie Waffenlager und zahlreiche terroristische Infrastruktureinrichtungen über- und unterirdisch zerstört». Die Luftwaffe habe zudem Dutzende Ziele angegriffen.

Seit Beginn des Krieges wurden nach palästinensischen Angaben im Gazastreifen mehr als 54.000 Männer, Frauen und Kinder durch israelische Angriffe getötet.