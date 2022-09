Gedenken an Überfall der Faschisten

Bozen – Am Samstag, den 1. Oktober werden der Südtiroler Heimatbund und der Südtiroler Schützenbund gemeinsam an den faschistischen Marsch auf Bozen von 100 Jahren erinnern. “Am 1. bzw. 2. Oktober besetzten zugereiste Faschisten die Kaiserin Elisabeth Schule in der Sparkassenstraße und das Rathaus in Bozen. Der Gedenkmarsch beginnt um 19.00 Uhr am Landhausplatz, die Hauptveranstaltung findet um 19.40 Uhr am Rathausplatz statt”, so SHB-Obmann Roland Lang in einer Aussendung.

Der Südtiroler Heimatbund hat zu diesem Anlass eine kleine Brosche in Auftrag gegeben. Sie zeigt den einige Tage vor dem Faschistenüberfall durch den König abgesetzten letzten deutschen Bürgermeister von Bozen Dr. Julius Perathoner mit dem Text „Hundert Jahre Marsch auf Bozen 2022“. Diese Anstecknadel erhalten alle Teilnehmer am Gedenkmarsch.

Weiters werden ab Montag nächster Woche an den Bushaltestellen Plakate auf die Gedenkveranstaltung hinweisen. Mit der Aussage „Gegen Faschismus- Für Tirol“ rufen SHB und SSB damit zur Teilnahme in Bozen auf.