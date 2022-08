Gefährliche Zuspitzung im Gaza-Konflikt

Gezielte Tötung von Jihad-Militärchefs und Raketenhagel auf Israel: Der Konflikt zwischen der israelischen Armee und Islamisten im Gazastreifen hat sich im Verlauf des Wochenendes zugespitzt. Bei Luftangriffen im Rahmen der Militäraktion “Morgengrauen” tötete die israelische Armee auch den südlichen Kommandanten der Palästinenserorganisation Islamischer Jihad. Trotz Berichten um eine mögliche Waffenruhe dauerten die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen bis Sonntagabend an.

Aus ägyptische Sicherheitskreise verlautete am Nachmittag, Israel und militante Palästinenser hätten sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Auf palästinensischer Seite hieß es, der Waffenstillstand werde um 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) beginnen. Israel und der Islamischen Jihad bestätigten dies zunächst nicht. Am Abend hielten die Raketenangriffe an.

Erstmals in dieser Runde der Gewalt schossen militante Palästinenser am Sonntag Raketen auch auf Jerusalem. Seit Beginn der Operation am Freitag wurden nach Armeeangaben mehr als 500 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Bis Sonntagabend heulten in zahlreichen Städten die Warnsirenen, darunter auch Tel Aviv. Fast alle der Geschosse, die israelische Wohngebiete bedrohten, konnten demnach von der Raketenabwehr Iron Dome abgefangen werden.

Die israelische Armee griff in der Nacht zum Sonntag mehrere Ziele im Gazastreifen an. Seit Beginn der Angriffe am Freitag starben nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums bis Sonntagabend 41 Palästinenser. Mindestens 311 seien verletzt worden. Unter den Toten sind demnach neben weiteren Islamischer Jihad (PIJ)-Mitgliedern 15 Kinder und vier Frauen.

Israel macht den Islamischen Jihad jedoch für den Tod von fünf Kindern und einem Erwachsenen im Flüchtlingslager Jabalia verantwortlich. Nach Angaben des Militärs wurden sie durch eine fehlgeleitete Jihad-Rakete getötet. Dazu veröffentlichte die Armee am Sonntag Videoaufnahmen. Etwa 120 der seit Freitag abgefeuerten Raketen seien im Gazastreifen selbst eingeschlagen.

Eine Eskalation drohte am Sonntag auch in Jerusalem. Dort verstießen Juden gegen seit langem geltende Vorschriften und beteten auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee, wo einst jüdische Schreine standen. Im Internet verbreitete Videos zeigten, wie die Polizei eingriff, um die Gläubigen zu stoppen. Palästinenser protestierten gegen die jüdischen Gebete auf Moscheegelände. Die Moschee befindet sich auf einem der umstrittensten heiligen Orte im Nahen Osten.

Zu Beginn der Militäroperation hatte Israel den Jihad-Militärchef Tayseer al-Jaabari und weitere PIJ-Mitglieder getötet. Nach israelischen Angaben plante der Jihad eine Attacke mit Panzerabwehrraketen im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Israel sperrte über mehrere Tage hinweg Gebiete am Rande des Küstenstreifens ab und erhöhte die Alarmbereitschaft. Der Eskalation vorangegangen war die Festnahme eines PIJ-Anführers im Westjordanland, Bassam al-Saadi, am Montag. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft.

Israelische Kommentatoren sprachen am Sonntag von einem ernsthaften Schlag gegen den Jihad, mahnten aber zu einer raschen Waffenruhe. Ansonsten drohe “ein Überschwappen (des Konflikts) ins Westjordanland oder ein Aufstand israelischer Araber” oder ein Einstieg der im Gazastreifen herrschenden Hamas in den Schlagabtausch. Die Hamas hat sich in dem Konflikt bisher zurückgehalten. Sie verfügt nach israelischen Informationen über deutlich mehr und weiter reichende Raketen als der Jihad, die zweitstärkste militärische Kraft im Gazastreifen.

Der israelische Regierungschef Yair Lapid sagte am Sonntag, die Operation werde “so lange weitergehen wie notwendig”. Man bemühe sich, dass Unbeteiligte nicht zu Schaden kommen.

Die Außenministerium in Wien verurteilte am Sonntag den Raketenbeschuss auf Israel und die wahllosen Angriffe auf Zivilisten auf das Schärfste. Man stehe “voll und ganz zu Israels Recht auf Selbstverteidigung” und sei “besorgt über eine weitere Eskalation”, die zum Tod von Zivilisten führen könnte, so das Ministerium auf Twitter.

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi sagte am Samstag, seine Regierung bemühe sich, Kämpfe und andere Gewaltakte zwischen beiden Seiten zu vermeiden. Berichten aus Gaza zufolge sollen sich auch die Vereinten Nationen und Katar um Vermittlung bemühen. Trotz Berichten um eine mögliche Waffenruhe dauerten die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen bis Sonntagabend an.

2019 hatte Israel bereits Al-Jaabaris Vorgänger Baha Abu al-Ata getötet. Darauf folgten massive Raketenangriffe. Nach einigen Tagen konnte mit Hilfe von Unterhändlern Ägyptens und der Vereinten Nationen eine Waffenruhe vereinbart werden. Im vergangenen Jahr lieferten sich Israels Streitkräfte einen elftägigen Konflikt mit militanten Palästinensern im Gazastreifen. Ägypten vermittelte damals eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas, die 2007 in dem Küstenstreifen gewaltsam die Macht an sich gerissen hatte.