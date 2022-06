Bozen – ­Der Ministerpräsident des Bundeslandes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, hat sich am heutigen Donnerstagvormittag (16. Juni) in Bozen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher getroffen.

In dem laut Landeshauptmann Kompatscher “Gespräch in äußerst freundschaftlicher Atmosphäre” stand die Nachhaltigkeit als Antwort auf die größten aktuellen Herausforderungen der Weltgemeinschaft im Mittelpunkt: Klimakrise, Artensterben und deren Folgen würden die gesamte Gesellschaft betreffen. Jede und jeder müsse seinen Beitrag leisten, waren sich Kretschmann und Kompatscher einig. Dies gelte auch für die Politik der beiden Länder Baden-Württemberg und Südtirol, und beide hätten sich dazu ehrgeizige Ziele gesteckt und entsprechende Projekte in die Wege geleitet.

Der baden-württembergische Ministerpräsident berichtete Landeshauptmann Kompatscher über die Maßnahmen seiner Regierung, um die Energiewende voranzutreiben. Neben der Windkraft setzt das Land besonders auf den Ausbau der Photovoltaikanlagen. Seit Jahresbeginn 2022 gilt in Baden-Württemberg die sogenannte Photovoltaik-Pflicht für Nicht-Wohngebäude, seit Mai müssen auch alle neuen Wohnhäuser mit einer Anlage zur Gewinnung von Solarenergie ausgestattet werden.

Ganz besonders sprachen die Regierungschefs die Themen Landwirtschaft und Forschung an, die in beiden Ländern eine wichtige Rolle spielen. Zudem tauschten sie ihre Erfahrungen mit Projekten rund um den Wasserstoff aus, auf den beide Länder als “ein wertvoller Mosaikstein in der Energiespeicherung und emissionsfreien Mobilität” setzen.

Der am 17. Mai 1948 in Spaichingen geborene Winfried Kretschmann ist seit dem 12. Mai 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Von 2012 bis 2013 war er Präsident des Bundesrates.