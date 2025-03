Gespräche mit den USA in Riad für Kiew “konstruktiv”

Ukraine-Gespräche in saudischer Hauptstadt Riad

Von: APA/Reuters/dpa

In Saudi-Arabien haben Sonntagabend “konstruktive” Gespräche zwischen der Ukraine und den USA stattgefunden. Das berichtete der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow im Anschluss. Im Mittelpunkt der Debatte stand der Energiesektor. Am Montag sind dann Verhandlungen zwischen Moskau und Washington über eine begrenzte Waffenruhe geplant. Dabei soll es auch um den Schutz von Energieanlagen gehen. Die USA wollen mittels Pendeldiplomatie eine Annäherung erreichen.

Umerow schrieb in einem Social-Media-Beitrag, wichtige Themen seien besprochen worden. Er führt die ukrainische Delegation bei den Gesprächen in Saudi-Arabien an. Der US-Sondergesandte Keith Kellog sprach von einer Art Pendeldiplomatie, mit der die US-Delegation eine Annäherung zwischen den beiden Kriegsparteien erreichen wolle.

Am Montag geht es weiter

Die ukrainisch-amerikanischen Gespräche dienen zur Vorbereitung der Verhandlungen zwischen russischen und amerikanischen Unterhändlern am Montag ebenfalls in Riad. Bei den Verhandlungen wird es um mögliche Schritte zu einer Waffenruhe gehen.

Als erste Maßnahme ist ein Verzicht auf Angriffe gegen Energieanlagen geplant, wobei die Ukraine auch andere Infrastrukturobjekte schützen will. Diese begrenzte Feuerpause war grundsätzlich schon bei einem Telefonat zwischen Putin und Trump abgemacht worden, jedoch ohne Details zur Umsetzung. Zuletzt überzogen sich beide Kriegsparteien mit massiven Drohnenangriffen.