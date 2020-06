Gewessler: Wasserstoff wird für Klimawende “bedeutend” sein

Für Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist erneuerbarer Wasserstoff ein zukunftsweisender Energieträger. “Erneuerbarer Wasserstoff wird eine bedeutende Rolle bei der Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 in Europa spielen”, so die Ministerin. Mehrere EU-Länder forderten die EU-Kommission am Montag dazu auf, eine Strategie für den Ausbau von Wasserstoff-Energie vorzulegen.

Gewessler verspricht sich durch Investitionen in Wasserstoff und andere erneuerbare Energien neben einer geringeren CO2-Produktion in stark von fossilen Rohstoffen abhängigen Sektoren wie Verkehr und Industrie auch einen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung nach der Coronakrise. “Ein koordinierter Ansatz im Pentalateralen Energieforum und unter allen EU-Mitgliedstaaten ist unabdingbar”, so die Ministerin zum anvisierten Ausbau der Technologie.

Für sie ist es nun an der Zeit, nach dem “klaren Statement” während der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 2018, der “Deklaration von Linz”, den Weg für die Gewährleistung von erneuerbarem Wasserstoff in Europa zu ebnen. Kurz vor der Videokonferenz der EU-Energieminister am Montag haben die sogenannten Penta-Staaten Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Frankreich und die Schweiz ein Schreiben an die Brüsseler Behörde geschickt, in dem sie betonen, die Zusammenarbeit in Sachen Wasserstoff ausbauen zu wollen. Unterstützung kommt zudem von Portugal und Bulgarien.

Konkret rufen die Länder die EU-Kommission nun dazu auf, einen Fahrplan für den Ausbau von Wasserstoff-Energie mit Zielen bis 2030 und darüber hinaus vorzulegen. Dieser müsse so produziert werden, dass der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid reduziert werde. Dazu solle die EU-Behörde auch einen Plan mit Gesetzesvorschlägen ausarbeiten. Bereits im März hatte die EU-Kommission eine Allianz für Wasserstofftechnik angekündigt, ähnlich der bereits gestarteten Batterie-Allianz.