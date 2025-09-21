Aktuelle Seite: Home > Politik > Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung im Nahen Osten
Mehrere Länder wollen Palästinenserstaat anerkennen

Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung im Nahen Osten

Sonntag, 21. September 2025 | 21:31 Uhr
Mehrere Länder wollen Palästinenserstaat anerkennen
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Im Vorfeld der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung findet in New York am Montag ein Gipfeltreffen zur Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern statt. Mehrere Länder wollen dabei ihre offizielle Anerkennung eines Palästinenserstaats verkünden, darunter Frankreich und voraussichtlich auch Belgien, Andorra, Malta, Luxemburg und San Marino. Großbritannien, Kanada und Australien hatten bereits am Sonntag ihre Anerkennung verkündet.

Zu den wenigen Staaten, die diesen Schritt nicht gesetzt haben und aktuell auch nicht setzen wollen, zählen Deutschland und Österreich. Ausgerichtet wird das Treffen in New York von Frankreich und Saudi-Arabien.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Kommentare
43
Italien plant Steuersenkung für mittlere Einkommen
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Kommentare
40
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Kommentare
40
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Kommentare
39
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Münchner Oktoberfest eröffnet
Kommentare
38
Münchner Oktoberfest eröffnet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
25 Jahre Lodenwelt
25 Jahre Lodenwelt
Vintl feiert ein Stück Pustertaler Erfolgsgeschichte
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 