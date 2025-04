Gläubige können letzten Tag zum Sarg des Papstes

Sarg wird am Freitagabend in feierlicher Zeremonie verschlossen

Von: APA/dpa

Gläubige können am Freitag den letzten Tag am offenen Sarg des verstorbenen Papstes Franziskus im Petersdom Abschied nehmen. Von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr ist die große Basilika im Vatikan noch für die Öffentlichkeit geöffnet. Danach wird der Sarg in einer feierlichen Zeremonie (20.00 Uhr) verschlossen. Dem Ritus wird Kardinalkämmerer Kevin Farrell vorstehen.

Zehntausende Menschen haben seit Aufbahrung des Leichnams des toten Papstes dem verstorbenen Oberhaupt der katholischen Kirche die letzte Ehre erwiesen. Am Samstagvormittag findet dann auf dem Petersplatz das Requiem vor zahlreichen Staatsgästen aus aller Welt statt, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Im Anschluss wird der Sarg in die Basilika Santa Maria Maggiore in der Innenstadt von Rom gebracht. Zeitgleich mit dem Beginn der Begräbnisfeierlichkeiten in Rom werden auch in Österreich um 10 Uhr alle Kirchenglocken läuten.