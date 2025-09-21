Aktuelle Seite: Home > Politik > Großbritannien und Kanada erkennen Palästina als Staat an
Britischer Premier Starmer will historischen Schritt setzen

Großbritannien und Kanada erkennen Palästina als Staat an

Sonntag, 21. September 2025 | 15:38 Uhr
Britischer Premier Starmer will historischen Schritt setzen
APA/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Schriftgröße

Von: APA/dpa/AFP

Großbritannien und Kanada haben offiziell die Anerkennung eines Palästinenserstaats verkündet. Der britische Premierminister Keir Starmer schrieb am Sonntag im Onlinedienst X, sein Land “erkennt formell den Staat Palästina an”. Nahezu zeitgleich verkündete in Kanada Regierungschef Mark Carney die Anerkennung eines palästinensischen Staats. Kanada verfolge im Nahost-Konflikt weiter die Zweistaatenlösung, erklärte Carney.

Die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu arbeite systematisch daran, die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern. Deswegen erkenne Kanada nun als Teil einer internationalen Initiative einen palästinensischen Staat an, um die Perspektive einer Zweistaatenlösung zu erhalten, erklärte Carney weiters.

Starmer hatte im Juli erklärt, im September einen Palästinenserstaat anzuerkennen, sollte Israel nicht “substanzielle Schritte” zur Verbesserung der Situation im Gazastreifen unternehmen. Dazu gehöre die Zustimmung zu einer Waffenruhe. Auch dürfe Israel nicht das besetzte Westjordanland annektieren.

Frankreich und Saudi-Arabien richten am Montag im Vorfeld der UNO-Generaldebatte am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York ein Gipfeltreffen aus, bei dem die Anerkennung eines Palästinenserstaats durch mehrere Länder bekanntgegeben werden soll. Neben Frankreich, Portugal sowie Kanada nannte ein Berater des französischen Präsidenten Macron Andorra, Australien, Belgien, Luxemburg, Malta und San Marino.

Israel sieht in Anerkennung Belohnung für Hamas

Israel hatte die Ankündigung mehrerer Länder, einen palästinensischen Staat anzuerkennen, immer wieder kritisiert und als Belohnung der Terror-Organisation Hamas bezeichnet. London weist das zurück und betonte stets, die Hamas dürfe keine Rolle mehr in der Verwaltung des Gazastreifens spielen.

Der Krieg in dem isolierten Küstenstreifen hatte mit dem Überfall der Hamas und weiterer islamistischer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023 begonnen. Dabei wurden rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden dort etwa 20 lebende Geiseln unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten.

In Gaza herrscht Hungersnot

Das Leid der Gaza-Bewohner ist ebenfalls immens. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums in Gaza wurden im Kriegsverlauf rund 65.000 Palästinenser getötet, darunter zahlreiche Frauen und Kinder. Zudem hat die weltweit als Autorität für Ernährungssicherheit anerkannte Initiative IPC im vergangenen Monat eine Hungersnot für die Stadt Gaza und einige Nachbarorte erklärt. Israel kontrolliert die Zufuhr von Hilfsgütern in den Küstenstreifen. Diese ist internationalen Organisationen zufolge schon seit Monaten viel zu gering.

Kommentare

Aktuell sind 4 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Kommentare
40
Bischof Muser räumt Fehler ein und setzt auf Transparenz
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Kommentare
38
Tödlicher Geisterfahrer-Unfall auf der A22: Zwei Personen unter Verdacht
Italien-Urlaub wird zum Albtraum
Kommentare
38
Italien-Urlaub wird zum Albtraum
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Kommentare
38
Immer mehr Bozner ziehen ins Umland
Münchner Oktoberfest eröffnet
Kommentare
35
Münchner Oktoberfest eröffnet
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
25 Jahre Lodenwelt
25 Jahre Lodenwelt
Vintl feiert ein Stück Pustertaler Erfolgsgeschichte
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 