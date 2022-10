Grüne kritisieren „überfallartigen“ Abriss der Kaserne in Schlanders

Bagger in Begleitung der Polizei aufgefahren

Schlanders – Die Landtagsabgeordneten der Grünen, Hanspeter Staffler, Brigitte Foppa und Riccardo Dello Sbarba zeigen sich entsetzt. Mitten in der Nacht auf Mittwoch sind in Schlanders in Begleitung der Polizei Bagger aufgefahren und haben das Hauptkasernengebäude niedergerissen.

„So etwas hat das Land noch nicht gesehen: Die Vorgehensweise deutet darauf hin, dass der Bürgermeister der Gemeinde Schlanders Tatsachen schaffen will, um ein enormes Immobilienprojekt durchzudrücken“, kritisieren die Grünen. Das sei ein unglaublicher Skandal und eine riesige Enttäuschung für alle junge Menschen, die für sich und für den gesamten Vinschgau das Kasernenareal als lebenswerten Wohn- und Arbeitsort entdeckt hätten.

„Was in Schlanders gerade passiert, ist ein Skandal. Ich will wissen, wer für diese Brutalität verantwortlich ist?“ so Hanspeter Staffler von den Grünen, die vor drei Wochen eine Anfrage zum Kasernenareal an die Landesregierung gerichtet hatten. „Womöglich verspürten Landesregierung und Gemeinde Schlanders Angst vor dem aufkeimenden Widerstand und wollten auf brutalste Weise Tatsachen schaffen.“

Die Grünen haben nun erneut eine Anfrage eingereicht. Die seit dem Abzug des Heeres leerstehende und unbenutzte Kaserne in Schlanders habe in den letzten Jahren eine positive Entwicklung erfahren. Dank vielseitigen Engagements bot die Kaserne Kreativwerkstätten, Co-Working-Spaces und vielem mehr eine Heimat. Diese Projekte seien nicht nur für Schlanders, sondern für den gesamten Vinschgau ein Gewinn gewesen.

„Nun wurde die Kaserne in einer Nacht-und-Nebelaktion in den frühesten Morgenstunden des 5. Oktober mit Polizeischutz abgerissen. Viele Bürgerinnen und Bürger hat nicht nur der Abriss selbst, sondern auch diese Vorgehensweise geschockt“, erklären die Grünen.

Die Grünen wollen wissen, inwiefern die Kaserne die „öffentliche Sicherheit“ gefährdet habe, wie dies in der Abbruchverfügung steht. „Welche Institutionen (Gemeinderat, Landesregierung, Ämter, etc.) waren darüber informiert? Aus welchem Grund wurde der Abbruch nicht öffentlich kommuniziert? Aus welchem Grund begannen die Abbrucharbeiten um 4.00 Uhr morgens? Aus welchem Grund benötigten die Abbrucharbeiten Polizeischutz? Aus welchem Grund wurde der Abbruch trotz einer aktuell stattfindenden bauhistorischen Untersuchung und einer Absprache mit dem Bürgermeister verfügt? Was möchte die Landesregierung angesichts der nicht eingehaltenen Vereinbarung unternehmen? Gibt es bereits geplante Projekte für das Areal? Wenn ja welche?“, fragen die Grünen.

Team K: „Beton-SVP schlägt zu“

Auch das Team K übt scharfe Kritik. „Ein weiteres Beispiel von Hinterzimmerpolitik. Immer wieder zeigt die Beton-Lobby der SVP ihre Stärke: Lieber abreißen und teuer aufbauen, als zu erhalten und einem gemeinnützigen Zweck zuzuführen. So wird mit unserem Land umgegangen“, so der Landtagsabgeordnete Paul Köllensperger. Die Palazzina Commando mit der einzigartigen Marmorfassade aus Göflaner Stein sowie die Palazzina Misurata samt dem gesamten Freiareal sollte in einem partizipativen Prozess, der nie stattgefunden hat, für die Umwidmung und Neunutzung einer erhaltenswerten Bausubstanz für verschiedenste Projekte wie ein Schulareal und die Gewinnung von sozialem und leistbarem Wohnraum erhalten und umgebaut werden.

Mit dem heutigen Abriss sei dies Geschichte, denn das gesamte Areal sei nun als Wohnbauzone ausgewiesen worden, worauf an die 160 Wohneinheiten für den freien und teilweise geförderten Wohnbau entstehen werden. “Wenn ein Bürgermeister unter Polizeischutz Bagger nachts auffahren lassen muss, um ein Kreativzentrum zerstören zu lassen und ohne in Dialog eintreten zu wollen, dann sieht man, wie sich dieser Bürgermeister von der Bevölkerung entfernt hat “, unterstreicht der Landtagsabgeordnerte Alex Ploner vom Team K.