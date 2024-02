Grüne wählen Schilling zur EU-Wahl-Spitzenkandidatin

Erstmals seit fast zwei Jahren treffen sich Österreichs Grüne am Samstag in Graz zu einem Bundeskongress. Hauptaufgabe des obersten Parteigremiums ist diesmal die Kandidatenkür für die Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni. Die 23-jährige Umweltaktivistin Lena Schilling ist für Listenplatz eins gesetzt, den Platz dahinter strebt EU-Routinier Thomas Waitz an. Abgestimmt wird über sechs Plätze, und auch um zwei Leitanträge geht es.

Die Parteiveranstaltung startet mit einer Rede von Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler. Nachdem die beiden Leitanträge – einer zum “Klimaglück”, ein zweiter gegen rechtsextreme Gefährder von Demokratie und europäischer Einigung – diskutiert wurden, präsentiert sich Schilling den rund 290 Delegierten. Nach ihrer Wortmeldung ist ein Hearing angesetzt, dann folgt ihre Wahl. Der Nachmittag ist den Listenplätzen zwei bis sechs gewidmet. Die Grünen wollen bei der EU-Wahl ihre drei bisherigen Mandate halten. 2019 hatten sie 14,08 Prozent Stimmanteil erreicht.

Unter den insgesamt zwölf antretenden Kandidatinnen und Kandidaten für die weiteren Plätze finden sich sonst keine weithin bekannten Namen. Öffentlich geoutet haben sich etwa Ines Vukajlović, grüne Integrationssprecherin in Oberösterreich, und der Präsident des American-Football-Verbandes Michael Eschlböck. Sarah Wiener, prominente Quereinsteigerin bei der letzten Wahl, verzichtet ebenso auf ein weiteres Antreten wie die langjährige Mandatarin Monika Vana. Kogler, 2019 grünes EU-Zugpferd, konzentriert sich diesmal ganz auf die Nationalratswahl im Herbst.