Grüne zufrieden: “Endlich ein Lärmschutzplan für den Flughafen Bozen”

Bozen – Heute hat der Landtag einstimmig den Beschlussantrag der Grünen bezüglich Lärmschutzplan des Bozner Flughafens angenommen. Nun muss die Landesregierung die Zivilluftfahrtbehörde ENAC dazu auffordern, das Verfahren zur Genehmigung des Lärmschutzplans einzuleiten. Zum Schutz der physischen und psychischen Gesundheit der Anwohner im Flughafengebiet sei der Lärmschutzplan dringend notwendig. Diese Maßnahme sei gesetzlich vorgeschrieben, wurde bisher aber noch nicht umgesetzt.

„Es ist ein Skandal, dass dieser Plan nach 25 Jahren kommerzieller Flüge noch immer nicht erstellt worden ist. Der Flughafen wird heute privat betrieben und ist voll ausgelastet: Die Behörden müssen der Bevölkerung dringend alle gesetzlich vorgesehenen Lärmschutzmaßnahmen garantieren“, so Riccardo Dello Sbarba, Erstunterzeichner des Antrags.

Die Initiative der Grünen verlief auf mehreren Ebenen: “Vor einem Monat hat der Gemeinderat Leifers einen gleichlautenden Antrag der Grünen Gemeinderatsfraktion angenommen und bereits Maßnahmen ergriffen. Und just heute hat die Grüne Stadträtin Chiara Rabini ein Schreiben der Gemeinde Bozen an die ENAC gerichtet, in dem diese aufgefordert wird, das Genehmigungsverfahrens für den Lärmschutzplan in die Wege zu leiten. Dank dieser Initiativen der Grünen, die in Sachen Flughafen Bozen schon immer auf Seiten der Bevölkerung und der Anrainer standen, wird auch Bozen endlich einen eigenen Lärmschutzplan für den Flughafen erhalten. Dieser wird Lärmschutzzonen mit eigenen Lärmgrenzwerten, ein Lärmmessstationennetz und strenge Kontrollen jedes einzelnen Fluges vorsehen, um die Lärmbelästigung zu bekämpfen und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen”, heißt es weiter.