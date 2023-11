Hamas: 13 Tote nach Angriff auf größtes Krankenhausgelände

Bei einem Angriff auf das größte Krankenhausgelände im Gazastreifen sind nach Angaben der radikalislamischen Hamas 13 Menschen getötet worden. Zudem seien bei dem “israelischen Angriff auf das Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses” im Zentrum der Stadt Gaza dutzende Menschen verletzt worden, erklärte ein Sprecher der im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation am Freitag.

Der Direktor der Al-Shifa-Krankenhauses, Abu Salmiya, erklärte, das Gebäude sei von “israelischen Panzern beschossen” worden. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah mindestens sieben abgedeckte Leichen außerhalb des Krankenhauses.

Die israelische Armee hatte am Donnerstag heftige Kämpfe in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses gemeldet und angegeben, “mehr als 50 Terroristen” getötet und Tunneleingänge, Werkstätten für Panzerabwehrraketen und Luftabwehrstellungen zerstört zu haben.

Unter den getöteten Terroristen seien auch am Massaker in Israel beteiligte Personen, teilte das Militär am Freitag mit. Israel hatte der Hamas wiederholt vorgeworfen, insbesondere das Al-Shifa-Krankenhaus als Versteck für ihre Kämpfer und zur Koordination ihrer Angriffe zu nutzen, was die Palästinenserorganisation bestreitet.

Laut dem Generaldirektor für die Krankenhäuser im Gazastreifen, Mohammed Zaqout, ist eine Versorgung der Verletzten nicht mehr möglich. “Die Krankenhäuser werden ständig von Israel bombardiert”, sagte er. Zehntausende Menschen, die in den Krankenhäusern Zuflucht suchten, seien in Gefahr.

Auch bei Gefechten an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel ist nach libanesischen Angaben am Freitag auf ein Krankenhaus gezielt worden. Das libanesische Gesundheitsministerium verurteilte “das Zielen” auf das Mais-al-Jabal-Krankenhaus im Grenzgebiet “auf Schärfste”. “Wir machen die israelischen Behörden für die Gefährdung der Leben unschuldiger und kranker Menschen voll verantwortlich”, teilte das Ministerium am Freitag mit. Das israelische Militär prüfe den Vorfall derzeit nach eigenen Angaben.

Den Angaben zufolge wurde bei dem Angriff ein Mitarbeiter verletzt und die Notaufnahme beschädigt worden. Die “ungerechtfertigte Aktion” hätte “zu katastrophalen Folgen geführt”, wenn die Artilleriegranate vollständig explodiert wäre, so das Ministerium. Lokale Medien berichteten, dass die Granate nahe des Noteingangs des Krankenhauses gelandet sei.

Der Vorfall ereignete sich kurz nachdem die pro-iranische Hisbollah den israelischen Posten al-Assi nahe der Grenzstadt Mais al-Jabal und mehrere andere Posten angegriffen hatte. Eine libanesische Sicherheitsquelle bestätigte, dass die israelische Armee im Rahmen eines Vergeltungsangriffs unter anderem die Außenbezirke von Mais al-Jabal angegriffen habe.

Die israelischen Militäreinsätze im Gazastreifen sind eine Reaktion auf den brutalen Großangriff der Hamas vor mehr als einem Monat auf Israel. Hunderte Islamisten waren am 7. Oktober nach Israel eingedrungen und hatten Gräueltaten an hunderten Zivilisten verübt, darunter viele Frauen und Kinder. Nach israelischen Angaben wurden dabei etwa 1400 Menschen getötet und etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt.

Daraufhin erklärte Israel der Hamas den Krieg und greift seitdem Ziele im Gazastreifen an. Mittlerweile drangen israelische Soldaten am Boden bis in die Stadt Gaza vor. Nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen bisher mehr als 10.800 Menschen getötet.

594 Ausländer und Palästinenser mit doppelter Staatsbürgerschaft dürfen nach palästinensischen Angaben an diesem Freitag über den Grenzübergang Rafah aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen. Auf einer Liste der palästinensischen Behörde standen unter anderem auch sechs Deutsche. Weiterhin sei die Ausreise von Menschen aus Kanada, den USA, Rumänien, Russland, Brasilien, Polen und weiteren Ländern geplant. Die Grenzbehörde rief diese Ausreisenden dazu auf, früh am Grenzübergang zu warten.

Aus dem umkämpften Norden des Gazastreifens sind israelischen Angaben zufolge auch am Freitag wieder Zehntausende in den Süden des Küstengebiets geflüchtet. Den sechsten Tag in Folge sei wieder für mehrere Stunden eine sichere Flucht für die palästinensischen Zivilisten möglich, teilte die israelische Cogat-Behörde, die für palästinensische Angelegenheiten zuständig ist, mit. Armeeangaben zufolge ist der Fluchtkorridor tagsüber für sechs Stunden passierbar. “Die Zeit für eine Evakuierung läuft davon”, warnte ein Armeesprecher auf X in arabischer Sprache.

Die Palästinensische Autonomiebehörde zeigt sich unterdessen bereit, im Gazastreifen nach Ende des Krieges unter Bedingungen Regierungsverantwortung zu übernehmen. Voraussetzung sei eine umfassende politische Lösung, die auch das Westjordanland und Ost-Jerusalem umfasst, erklärte Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas am Freitag.

Die Autonomiebehörde war 2007 von Hamas aus dem Gazastreifen vertreiben worden. Sie regiert seitdem eingeschränkt im Westjordanland, das teilweise von Israel besetzt ist und wo Israel seine Siedlungen trotz internationaler Kritik ausgebaut hat.

Eine Zwei-Staaten-Lösung wird aber von den meisten Mitgliedern der gegenwärtigen, rechtsreligiösen Regierung in Israel als Gefahr für den jüdischen Staat angesehen und daher abgelehnt. Es gibt auch rechtsextreme Minister, die eine Annexion des Westjordanland und des Gazastreifens anstreben.

Israel will nach dem Massaker der Hamas deren Herrschaft und militärische Fähigkeiten zerstören. Die USA pochen darauf, dass die PA an der Diskussion über die Zukunft des Gazastreifens danach beteiligt wird. Allerdings fordern große Teile der palästinensischen Bevölkerung Abbas Rücktritt. Der 87-Jährige ist seit mehr als 18 Jahren im Amt und nicht mehr durch Wahlen legitimiert. Sollte seine Autonomiebehörde mit Hilfe Israels die Kontrolle im Gazastreifen übernehmen, wäre das für viele ein Affront.