Hamas-Geiseln sollen freikommen

Von: APA/AFP

Die radikalislamische Hamas hat für Montag die Freilassung aller noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln angekündigt. Die Übergabe wird nach israelischen Regierungsangaben am “frühen” Morgen erwartet. Nach Angaben von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu sind 20 beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppte Geiseln noch am Leben, weitere 27 sind tot. Im Gegenzug sollen fast 2.000 inhaftierte Palästinenser aus israelischen Gefängnissen freikommen.

Ebenfalls am Montag soll ein Nahost-Gipfeltreffen in Ägypten stattfinden. Daran nehmen neben US-Präsident Donald Trump auch mehrere arabische und europäische Staats- und Regierungschefs teil. Bei dem Gipfel in Sharm el-Sheikh soll nach Angaben der ägyptischen Regierung ein Dokument “zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen” unterzeichnet werden.