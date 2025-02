Hamas ließ weitere drei israelische Geiseln frei

Von: APA/Reuters

Die palästinensische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen drei weitere Geiseln freigelassen. In einer Fernseh-Liveübertragung war am Samstag zu sehen, wie die aus Israel entführten Männer an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurden. Es handelt sich um den Deutsch-Israel Ohad Ben Ami (56), Or Levy (34) und Eli Sharabi (52). Die drei von ihrem Martyrium gezeichneten Personen waren zuvor in Deir al-Balah auf einem Podium vorgeführt worden.

Ben Ami und Sharabi wurden bei dem Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel im Kibbuz Be’eri als Geiseln genommen, Levy wurde am selben Tag bei einem Musikfestival verschleppt. Im Gegenzug sollen 183 palästinensische Gefangene aus israelischer Haft freikommen. Einige von ihnen wurden in Israel wegen der Beteiligung an Angriffen verurteilt, bei denen Dutzende Menschen getötet wurden. 18 von ihnen verbüßen eine lebenslange Haftstrafe, und 111 wurden laut Hamas während des Krieges im Gazastreifen inhaftiert.